Subsidio de Calefacción: ¿Qué es y quiénes pueden acceder al beneficio?

El beneficio busca aliviar el bolsillo de los ciudadanos de las zonas más comprometidas por el frío durante el invierno.

A inicios de esta semana comenzó el pago del Subsidio de Calefacción —ex Bono Leña— destinado a quienes vivan en la región de Aysén y que, según el Registro Social de Hogares (RSH), pertenezcan al 80% más vulnerable.

El beneficio, que no es postulable, consiste en $100.000 por hogar para aliviar el gasto en calefacción durante el invierno en la región.

Asimismo, desde ChileAtiende señalaron que el pago de este bono comenzó el lunes 23 de marzo y será cargado a la CuentaRUT de los beneficiarios, o bien puede ser cobrado en sucursales del Banco Estado y estará disponible para el cobro por un plazo de hasta seis meses.

¿Quiénes pueden acceder al beneficio?

Desde 2022, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia prioriza a las familias que:

Sean participantes del Subsistema de Promoción y Protección Social “Seguridades y Oportunidades”.

Tengan en su hogar a algún participante del programa de Sistema Nacional de Cuidados.

Haya en su hogar o grupo familiar al menos una persona en situación de dependencia moderada o severa, o inscrita en el Registro Nacional de Discapacidad.

Tengan en su hogar o grupo familiar al menos un niño, niña o adolescente.

Haya en su hogar o grupo familiar al menos una persona adulta mayor.

Familias con mujeres jefas de hogar.

De igual manera, la cartera cuenta con una página web en la que permite revisar a las personas si son beneficiarias de este subsidio consultando con el RUT y fecha de nacimiento, haciendo click AQUÍ.

Los pagos se han ido realizando en distintas fechas durante esta semana según la letra inicial del nombre del beneficiario. Distribuyéndose en las siguientes fechas: