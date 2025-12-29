Subsidio de Arriendo: El ahorro mínimo exigido para postular y cuándo volvería a abrir

El beneficio estatal exige un monto base en una cuenta de ahorro para la vivienda y cumplir requisitos de edad, ingresos y Registro Social de Hogares.

El Subsidio de Arriendo es una ayuda habitacional del Estado que permite reducir el pago mensual del arriendo a familias que cumplen ciertos requisitos socioeconómicos. El beneficio entrega hasta 4,2 UF mensuales y exige, como condición previa, contar con un ahorro mínimo en una cuenta de ahorro para la vivienda.

Este aporte no acerca directamente al acceso a la vivienda propia, pero representa un alivio relevante para quienes deben arrendar, al permitir destinar parte de sus ingresos a otros gastos o al ahorro.

¿Cuánto dinero se debe tener ahorrado para postular?

Uno de los requisitos obligatorios para postular al Subsidio de Arriendo es acreditar un ahorro mínimo equivalente a 4 UF, lo que corresponde a cerca de $158.651. Este monto debe estar depositado en una cuenta de ahorro para la vivienda antes de iniciar la postulación.

El ahorro se revisa como parte del proceso de evaluación y es una condición indispensable para acceder al beneficio.

Requisitos generales del Subsidio de Arriendo

Además del ahorro exigido, el o la postulante debe cumplir con una serie de requisitos personales y familiares.

Tener 18 años o más.

Contar con cédula de identidad vigente. En el caso de personas extranjeras, cédula para extranjeros vigente.

Postular junto a al menos un integrante del núcleo familiar. Personas mayores de 60 años pueden hacerlo sin acreditar núcleo.

Estar inscrito en el Registro Social de Hogares y no superar el 70% de calificación socioeconómica.

Tener un ingreso económico familiar entre 7 y 25 UF, es decir, entre $277 mil y $991 mil aproximadamente.

Estado actual de las postulaciones

Actualmente no existen convocatorias abiertas para el Subsidio de Arriendo. El último proceso de postulación finalizó el 14 de noviembre.

De acuerdo con la información disponible, se espera que durante el próximo año se habiliten nuevos llamados. Mientras tanto, se recomienda mantener el ahorro exigido y revisar periódicamente los canales oficiales para conocer las fechas de una nueva convocatoria.