Subsidio al Empleo Joven 2025: ¿Cuándo lo pagan y quiénes pueden recibirlo?

El Subsidio al Empleo Joven es un aporte económico cuyo fin es mejorar los ingresos de trabajadores jóvenes que tengan entre 18 y 25 años.

Este beneficio estatal es de carácter anual y se paga en agosto con base en todas las rentas brutas recibidas en el periodo anterior.

Además, el Subsidio al Empleo Joven permite acceder a adelantos mensuales, que son a anticipos del pago anual equivalentes al 75% del total del beneficio.

En caso de elegir el pago mensual adelantado, el 25% restante se entrega en la fecha que se realiza la entrega anual del subsidio.

¿Cuándo se paga el subsidio al Empleo Joven?

El pago anual del Subsidio al Empleo Joven 2025 se realizará el jueves 28 de agosto .

El pago mensual se realiza el último día hábil de cada mes , con excepción de septiembre y diciembre, meses en los que este se adelanta.

El pago mensual se realiza con un desfase de tres meses, por lo que el pago de julio se calcula con base en la renta percibida en abril, por ejemplo.

¿Cuánto dinero se entrega por el Subsidio al Empleo Joven 2025?

Pago anual: el Subsidio al Empleo Joven puede llegar hasta los $678.028 , según la renta del beneficiario.

Pagos mensuales: pueden llegar hasta los $44.157, según la renta del beneficiario.

¿Cuál es el monto del Subsidio al Empleo Joven según el tramo por renta?

El valor del Subsidio al Empleo Joven depende de la renta de cada beneficiario, la que se clasifica en tres tramos, tanto en el pago anual como en los adelantos mensuales:

Tramo A: si tu renta anual es inferior a $3.390.140, el monto del subsidio puede ir desde $1 a $678.028 (a mayor renta, el monto aumenta).

Tramo B: si tu renta anual es superior a $3.390.139 e inferior a $4.237.675, el monto del subsidio es cercano a los $678.028 (el monto se mantiene constante).

Tramo C: si tu renta anual es superior a $4.237.674 e inferior a $7.627.812, el monto del subsidio puede ser desde $678,028 a $1 (a mayor renta, el monto disminuye).

El monto del pago mensual se realiza según la renta de la siguiente forma:

Tramo A: si tu renta mensual es inferior a $294.377, el monto del pago mensual puede ser desde $1 a $44.157 (a mayor renta, el monto aumenta).

Tramo B: si tu renta mensual es superior a $294.377, el monto del subsidio es cercano a los $44.157 (el monto se mantiene constante).

Tramo C: si tu renta mensual es superior a $367.971 e inferior a $662.348, el monto del subsidio puede ser desde $44.157 a $1 (a mayor renta, el monto disminuye).

¿Cuáles son los requisitos para postular el Subsidio al Empleo Joven?

Tener entre 18 y 25 años.

Estar trabajando de manera dependiente o independiente.

Pertenecer al 40% más vulnerables de la población (según Registro Social de Hogares).

Contar con licencia de educación media en caso de tener 21 años o más.

Una vez realizada la postulación en caso de cumplir con los requisitos, para recibir el pago deberás: