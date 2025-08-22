Sistema frontal: ¿Cómo se puede identificar un árbol que está por caer?

Entre este jueves 21 y domingo 24 de agosto se pronosticó para gran parte del país un sistema frontal frío con lluvias, vientos y nevadas.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un pronóstico de precipitaciones, vientos y nevadas entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos, con un sistema frontal frío, que comenzó desde ayer jueves 21 y se extenderá hasta el domingo 24 de agosto.

Esta proyección se realizó para sectores cordilleranos, valles y en el litoral.

Teniendo en cuenta los fuertes vientos previstos, surge la pregunta sobre si es posible identificar un árbol que está por caer y qué hacer en estos casos.

La doctora en ecología urbana y académica del Centro de Estudios Territoriales de la Universidad de los Andes, Cynnamon Dobbs, explicó que los árboles que tienen problemas son aquellos que podrían tener un “cototo” en la conjunción de las dos ramas principales.

Estos árboles “son más vulnerables a que se quiebre una rama”.

En esa línea, señaló que un signo de riesgo es cuando el árbol levanta el pavimento y que “si tienes un árbol que tú puedes ver hacia adentro, que está en su mayoría hueco, probablemente tiene más riesgo de caídas que otros que, por lo menos, su estructura se ve bien por fuera”.

De todos modos, la especialista remarcó que no hay certeza al 100% de que una persona “no experta” pueda identificar efectivamente si un árbol se va a caer o no. “Tampoco me gustaría levantar el pánico entre la población”, acotó.

Ahora, la interrogante es qué se puede hacer si se cae un árbol en el lugar donde vivo.

En este tipo de situaciones, Dobbs comentó que lo primero que deben hacer los vecinos es contactar a los números de emergencia de sus municipios o de Senapred, para que las autoridades lleven a cabo las gestiones respectivas.

“Obviamente, usted tiene que tratar de no intervenir el árbol porque el cortar el árbol es algo que es complicado, que requiere cierto grado de expertís, y porque si no le puede caer encima y queremos de todas maneras evitar accidentes”, remarcó la experta.