Sernac lanza cotizador de útiles y uniformes escolares: ¿Cómo funciona?

La plataforma permite comparar valores por producto, tienda y comuna. Revisa todos los detalles.

Con el inicio del año escolar cada vez más cerca, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) presentó el “Cotizador de Útiles y Uniformes Escolares 2026”, una herramienta gratuita que busca apoyar a las familias en la compra de artículos escolares.

El cotizador reúne más de 150 mil precios de alrededor de 60 empresas, entre librerías y supermercados, que en conjunto suman más de 1.600 sucursales o locales a lo largo del país. La plataforma permite comparar valores por producto, tienda y comuna.

Según un análisis del organismo, los precios de útiles escolares presentan amplias diferencias incluso en productos esenciales, lo que refuerza la importancia de cotizar antes de comprar, especialmente en un contexto de mayor presión sobre el presupuesto familiar.

El Director Nacional (s) de Sernac, Milo Rojas, señaló que “el cotizador (..) ayudará a comparar precios entre distintos productos, tiendas y comunas, por lo que las familias podrán tomar decisiones informadas a la hora de comprar.

“El principal llamado es a cotizar entre las distintas opciones que se encuentran disponibles en la herramienta y así cuidar el bolsillo, especialmente ad portas del inicio de marzo, que es un mes donde los gastos del hogar suelen aumentar”, agregó.

¿Cómo usar el Cotizador de Útiles y Uniformes Escolares?