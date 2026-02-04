Senda abre proceso de inscripción para integrar los Consejos de la Sociedad Civil: ¿Quiénes pueden postular y cómo hacerlo?

Desde el organismo explicaron que estos Consejos de la Sociedad Civil cumplen un rol consultivo y buscan fortalecer la participación ciudadana. Revisa los detalles.

El Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda) inició el proceso de inscripción de organizaciones de la sociedad civil interesadas en formar parte de los Consejos de la Sociedad Civil (COSOC) regionales para el período 2026–2028.

Desde el organismo explicaron que los Consejos de la Sociedad Civil cumplen un rol consultivo y buscan fortalecer la participación ciudadana en la gestión pública, generando un espacio permanente de diálogo entre Senda y la sociedad civil organizada.

La directora de Senda, Natalia Riffo, sostuvo que “este proceso permite que las organizaciones de la sociedad civil participen en un espacio institucional de diálogo con SENDA, aportando su experiencia territorial y su conocimiento del trabajo local en la mejora de nuestras acciones en cada región”.

Esta corresponde a la etapa de inscripción y acreditación, requisito previo para que las organizaciones puedan participar en la elección de consejeras y consejeros, proceso que se desarrollará desde abril de 2026. Con esta inscripción, las entidades quedan habilitadas para integrarse al nuevo ciclo de funcionamiento de los COSOC.

¿Quiénes pueden postular?

Organizaciones comunitarias y sociales.

Organizaciones juveniles, culturales, educativas y académicas.

Organizaciones de niñez y adolescencia.

Organizaciones de diversidad, interculturales, de pueblos originarios o migrantes.

Instituciones colaboradoras de SENDA, fundaciones y ONG.

¿Cómo y hasta cuándo se puede postular?