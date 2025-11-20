Sence lanza ocho cursos gratuitos sobre minería: ¿Cuáles hay disponibles y cómo postular?

Los cursos son completamente en línea y están diseñados para entregar conocimientos claves en minería y transformación digital. Revisa los detalles.

El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) anunció una colaboración con MineClass para ofrecer ocho cursos gratuitos, completamente en línea y con cupos ilimitados para personas de todo Chile.

Los cursos estarán disponibles dentro del Programa Cursos en Línea de SENCE, que ya ha superado los 1.865.000 registros, y están diseñados para entregar conocimientos claves en minería y transformación digital.

Romanina Morales Baltra, directora nacional de SENCE, sostuvo que “con esta alianza buscamos que cualquier persona, hombre o mujer, tenga la oportunidad de formarse en un sector tan estratégico para nuestro país como la minería”.

Por su parte, Claudio Valenzuela, CEO de MineClass, afirmó que, “al mejorar las competencias técnicas con ofertas formativas que se alinean a las necesidades del mercado, estamos apoyando el desarrollo de profesionales capacitados y listos para los retos de la minería moderna”.

Finalmente, Gianvictor Cuneo, gerente de RR. HH. de ENAMI, también valoró el acuerdo: “Para la Empresa Nacional de Minería es un honor haber sido escogida para la firma de este convenio. Chile es un país minero: la minería genera riqueza, bienestar y promueve el desarrollo local. En ENAMI creemos firmemente que este es un espacio que debe democratizarse, una puerta abierta para todos los chilenos y chilenas. Para avanzar en ese propósito, nuestro país necesita fortalecer su educación minera y asumir este desafío como un objetivo nacional”.

¿Qué cursos gratis en Minería hay disponibles?

Planificación Minera Subterránea

Planificación Estratégica del Negocio Minero

Minería a Cielo Abierto

Geología General

Minería para No Mineros

Economía de Minerales

Emprende en Minería

Gestión de Proyectos Mineros

Postulaciones y Acceso

¿Cuáles son los requisitos para postular?

La oferta está abierta para personas mayores de 18 años, de nacionalidad chilena y que cuenten con RUN y Clave Única.

¿Cómo postular a los cursos gratuitos sobre minería?