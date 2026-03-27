Semana Santa con sabor a mar: 4 recetas para lucirte en la mesa

El caldillo es un clásico que nunca falla, especialmente en días más frescos. Su base de cebolla, ajo, tomate y especias permite construir un caldo lleno de sabor que resalta lo mejor de los mariscos.

Semana Santa es el momento perfecto para darle protagonismo a los sabores del mar. Durante estos días, muchas familias optan por dejar de lado otras carnes y apostar por preparaciones más frescas, donde los mariscos y el resto de productos del mar se transforman en el centro de la mesa.

Además, hoy es mucho más fácil acceder a productos prácticos como el pescado congelado, que permite cocinar recetas sabrosas sin depender completamente de la disponibilidad del día. Con buenas combinaciones y técnicas simples, es posible preparar platos que realmente sorprendan.

Caldillo de mariscos casero

El caldillo es un clásico que nunca falla, especialmente en días más frescos. Su base de cebolla, ajo, tomate y especias permite construir un caldo lleno de sabor que resalta lo mejor de los mariscos.

Al incorporar camarones, choritos o almejas, se logra una preparación reconfortante y muy aromática. Asimismo, agregar papas o un toque de vino blanco potencia aún más el resultado, convirtiéndolo en un plato perfecto para compartir en familia.

Pescado al horno con mantequilla y limón

Una opción simple pero muy efectiva es preparar pescado al horno. Utilizar pescado congelado permite ahorrar tiempo, manteniendo un buen resultado si se descongela correctamente.

La clave está en condimentar con mantequilla, limón, ajo y hierbas como perejil o cilantro. Además, al cocinarlo en horno, se conserva la jugosidad del pescado, logrando un plato liviano pero lleno de sabor.

Salteado de mariscos al ajillo

El salteado de mariscos es ideal para quienes buscan algo rápido pero sabroso. Con aceite de oliva, ajo y un toque de ají, se logra una preparación intensa que resalta el sabor natural de los ingredientes.

Además, es un plato muy versátil que se puede servir como entrada o acompañar con arroz o pan para hacerlo más contundente. Su preparación toma pocos minutos, pero el resultado siempre destaca.

Pasta con mariscos cremosa

Para cerrar con una opción más contundente, la pasta con mariscos es una excelente alternativa. Combina la suavidad de la crema con la intensidad de los mariscos, creando un plato equilibrado y muy atractivo.

Asimismo, se puede ajustar la receta según el gusto, incorporando queso rallado, hierbas frescas o incluso un toque de picante. De esta manera, se transforma en una preparación perfecta para una comida más especial.

Tradición que se disfruta en cada plato

Semana Santa no solo es una tradición, sino también una oportunidad para innovar en la cocina sin perder la esencia. Preparar recetas con mariscos y pescado permite explorar nuevos sabores, manteniendo platos simples pero llenos de carácter.

Además, compartir este tipo de preparaciones en familia transforma la comida en un momento especial. Porque cuando el sabor del mar llega a la mesa, el panorama se vuelve mucho más entretenido.