Semana Santa 2026: ¿Cuándo son los feriados?

Cada año las fechas de Semana Santa varían, ya que no se rige por el calendario solar, el cual es fijo, sino por el calendario lunar.

Muchas personas ya se encuentran mirando el calendario con una pregunta clara: ¿cuándo cae Semana Santa este año y qué días serán feriados?

La conmemoración religiosa, una de las más importantes del calendario cristiano, no solo marca un momento de recogimiento para miles de fieles, sino que también el primer fin de semana largo del año.

Como cada año, las fechas de Semana Santa varían, ya que se determinan según el calendario lunar. Por eso, trabajadores y estudiantes ya se preparan para organizar viajes, actividades familiares o simplemente días de descanso.

¿Cuándo es Semana Santa?

La Semana Santa se extiende desde el domingo 29 de marzo hasta el domingo 5 de abril. No obstante, según la legislación nacional, solo dos días de ellos son feriados en Chile.

¿Qué feriados habrá en Semana Santa?

En Semana Santa, habrá dos días feriados: el viernes 3 de abril (Viernes Santo) y el sábado 4 de abril (Sábado Santo).

Sin embargo, ninguno de los dos es irrenunciable.

Todos los feriados de este 2026