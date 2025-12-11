Segunda vuelta presidencial: ¿Con qué documentos se puede votar?

Las autoridades informaron cuáles son los documentos de identificación válidos para emitir el voto este domingo 14 de diciembre.

Quedan pocos días para la segunda vuelta, donde los chilenos y chilenas decidirán quién será el próximo presidente o presidenta de Chile por los siguientes cuatro años.

Por ello, es importante saber con qué documentos se puede acudir a votar este domingo 14 de diciembre.

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, junto a autoridades del Registro Civil, entregaron información sobre los documentos válidos para emitir el sufragio.

¿Con qué documentos se puede votar en la segunda vuelta?

Para el balotaje solo se podrá ejercer el derecho a voto con dos documentos:

Cédula de identidad

Pasaporte

El ministro fue enfático en señalar que no se puede emitir el sufragio con ningún otro documentos.

Y añadió que tanto el carnet como el pasaporte “tienen que ser documentos que se encuentren vigentes o incluso pueden estar vigentes hasta el año anterior a la elección, es decir, hasta el día 13 de diciembre de 2024″.

¿Con qué documentos no se puede votar en la segunda vuelta?

No se podrá votar con:

Fotocopia de la cédula de identidad

Fotocopia del pasaporte

Fotografía que esté en el celular

Gajardo indicó que “al igual que para la primera vuelta, el Registro Civil ha dispuesto un horario extendido para que puedan retirar las cédulas de identidad las personas han solicitado su renovación o que están pendientes de retiro”.

Las 466 oficinas del Registro Civil funcionarán de 9:00 a 16:00 horas, y el horario extendido será exclusivamente para el retiro de documentos de identificación.