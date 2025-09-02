Se entregan hasta $82.181 por alumno: ¿Cuáles son los requisitos para recibir el bono por buenas notas este mes?

El Bono Logro Escolar tiene como fin premiar la excelencia académica de los estudiantes. Revisa los detalles.

El Bono Logro Escolar es un aporte económico estatal para premiar el esfuerzo y la excelencia académica de los estudiantes a lo largo de todo el país.

Se trata de un beneficio que se entrega de forma automática a quienes cumplan con los distintos requisitos, por lo que no requiere postulación.

¿Cuándo y cómo se paga el Bono Logro Escolar 2025?

La fecha de pago del Bono Logro Escolar 2025 es el viernes 12 de septiembre .

Se entrega por depósito en la CuentaRUT de BancoEstado a nombre de cada cobrador asignado.

¿Cuánto dinero se da por el Bono Logro Escolar 2025?

El Bono Logro Escolar 2025 corresponde a $82.181 para estudiantes dentro del primer 15% de mejor rendimiento de su promoción y $49.310 para quienes se encuentren dentro del segundo 15% de mejor rendimiento de su promoción.

¿Cómo obtener el Bono Logro Escolar 2025?

Tener hasta 24 años.

Pertenecer al 30% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares, al 31 de marzo del año inmediatamente anterior a aquel en que se pague el bono.

Cursar entre 5º básico y 4º medio, durante el año inmediatamente anterior.

Estar en el 30% de mejor rendimiento académico de tu promoción o grupo de egreso durante el año anterior.

Haber asistido a establecimientos de enseñanza básica o media, reconocidos por el Ministerio de Educación (Mineduc).

¿Cómo revisar si califico al Bono Logro Escolar?