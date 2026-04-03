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Se acerca el cambio de hora: Doctor entrega cinco recomendaciones para adaptarse al horario de invierno

Por CNN Chile

03.04.2026 / 16:36

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El paso del horario de verano al de invierno puede provocar cambios en el sueño y bienestar de algunas personas, sobre todo durante los primeros días. Por eso, el doctor Andrés Glasinovic, médico familiar y académico de la Universidad de los Andes, entregó recomendaciones para adaptarse a esta modificación horaria.

Este sábado 4 de abril será el cambio de hora, pasando del horario de verano al de invierno.

Ese día, cuando los relojes marquen las 00:00 del 5 de abril, deberán atrasarse una hora, hasta volver a las 23:00 del 4 de abril.

Si bien esta modificación puede parecer menor, también puede significar cambios en el sueño y bienestar de las personas, especialmente durante los primeros días.

Lee también: Cambio de hora: ¿En qué regiones no se modifica el horario?

De ese modo, el doctor Andrés Glasinovic, médico familiar y académico de la Universidad de los Andes, entregó cinco recomendaciones para adaptarse al horario de invierno.

En primer lugar, comentó que el impacto no es el mismo en todos: “El cambio de hora puede afectar a personas de todas las edades; sin embargo, los grupos más vulnerables suelen ser los niños, personas mayores y quienes presentan alguna condición de salud mental”.

Asimismo, indicó que si bien puede tener efectos iniciales, el ajuste de horario tiene ventajas desde el punto de vista de la salud: “De acuerdo con la recomendación de consenso del año 2024 de la Academia Americana de Medicina del Sueño, el horario de invierno se considera más beneficioso para la salud y la seguridad de las personas, ya que se alinea mejor con el reloj biológico humano y el ciclo natural de luz y oscuridad”.

El profesional de la Universidad de los Andes entregó los siguientes consejos para adaptarse al nuevo horario:

  • Mantener un ambiente adecuado para dormir: Privilegiar una habitación oscura, silenciosa y con temperatura confortable.
  • Cuidar la alimentación nocturna: Evitar estimulantes como la cafeína en la noche y no consumir comidas pesadas o abundantes antes de dormir.
  • Realizar actividad física regularmente: Idealmente en la mañana o durante el día, evitando ejercicio intenso en la noche.
  • Aprovechar la luz natural: Exponerse a la luz del día y disminuir el uso de pantallas o luces artificiales unas horas antes de acostarse.
  • Evitar las siestas: Especialmente en los días cercanos al cambio de horario, para favorecer un sueño nocturno más reparador.

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