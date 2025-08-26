Restricción: ¿Qué autos que tienen prohibido circular en Santiago este miércoles 27 de agosto?

Esta es la última semana en que estará vigente la medida que forma parte del Plan de Gestión de Episodios Críticos (GEC).

Este miércoles, Santiago enfrenta nuevamente la aplicación de la restricción vehicular, una medida ya habitual durante esta época del año.

La disposición, enmarcada en el Plan de Gestión de Episodios Críticos (GEC) del Ministerio del Medio Ambiente, regirá hasta esta semana.

Su fin es mitigar la contaminación en los meses más fríos, aplicándose de lunes a viernes entre las 07:30 y las 21:00 horas.

Será controlada por Carabineros en conjunto con la Unidad de Fiscalización del Ministerio de Transportes y la Red de Cámaras de Televigilancia de la RM.

¿Qué patentes tienen restricción vehicular este miércoles 27 de agosto?

Automóviles, station wagons y similares inscritos antes del 1 de septiembre de 2011 con sello verde: 0-1

Automóviles, station wagons y similares sin sello verde: 0-1-2-3

Motocicletas y similares de años anteriores al 2002: 0-1-2-3

Motocicletas inscritas antes del 1 de septiembre de 2010: 0-1

Buses de transporte privado de personas, buses interurbanos y rurales pasajeros sin sello verde: 0-1-2-3

Vehículos de transporte de carga sin sello verde: 0-1-2-3

Las multas por circular durante la restricción vehicular