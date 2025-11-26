Quedan pocos días para pagar la cuarta cuota de contribuciones 2025: ¿Cómo hacerlo?

La Tesorería General de la República (TGR) dispuso diversos medios para facilitar el pago.

Quedan pocos días para que venza el plazo para pagar la cuarta cuota de contribuciones de bienes raíces correspondientes al 2025.

La Tesorería General de la República (TGR) recordó que las personas tienen hasta este domingo 30 de noviembre para efectuar el pago.

El Tesorero General de la República, Hernán Nobizelli, destacó la variedad de alternativas disponibles para las y los contribuyentes. “Queremos que las personas tengan opciones simples y confiables para ponerse al día“.

“Pueden pagar en línea a través de nuestro sitio web o hacerlo presencialmente (…). Lo importante es elegir el canal que mejor se adapte a sus necesidades y realizar el trámite oportunamente”, señaló la autoridad”, agregó.

Nobizelli hizo un llamado especial a las personas mayores en situación socioeconómica vulnerable a informarse sobre la rebaja fiscal disponible para este grupo, revisando si cumplen los requisitos para acceder a este beneficio.

Finalmente, recordó que los recursos obtenidos “fortalecen a los municipios y nutren el Fondo Común Municipal, permitiendo que más comunas, especialmente las de menores ingresos, cuenten con financiamiento para servicios esenciales y proyectos comunitarios”.

¿Cómo pagar la cuota de las contribuciones?