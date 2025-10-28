Servicios beneficios estatales

Quedan pocos días para completarlo: ¿A qué becas se postula con el FUAS?

Por CNN Chile

28.10.2025 / 14:18

{alt}

Además de la gratuidad, hay otros beneficios estudiantiles a los que se puede acceder a través de este formulario. Revisa los detalles.

Quedan pocos días para completar el FUAS (Formulario Único de Acreditación Socioeconómica), el cual es esencial para acceder a la gratuidad si se cuentan con los requisitos.

Si bien la gratuidad es el más conocido, existen otros beneficios estudiantiles a los que se puede acceder a través de este formulario que debe ser completado antes de la fecha límite.

El periodo para completar el FUAS es hasta las 14:00 horas del miércoles 5 de noviembre.

¿A qué beneficios, becas y créditos puedo postular al completar el FUAS 2026?

  • Beca Nuevo Milenio: Este beneficio es para estudiantes nuevos o antiguos de carreras técnico-profesionales. Consiste en un aporte monetario que puede ir desde los $600.000 a los $860.000 para financiar total o parcialmente el arancel de la carrera.
  • Beca Excelencia TécnicaSe dirige a mejores egresadas o egresados de enseñanza media que se matriculen en una carrera técnica. El beneficio permite financiar hasta $900.000 del arancel anual de una carrera técnico profesional.
  • Beca de ArticulaciónEstá dirigida a titulados o egresados de carreras técnicas durante 2024 y 2025 que quieran continuar con estudios en una carrera profesional. En este caso, el beneficio considera un monto máximo de $750.000 para financiar total o parcialmente el arancel anual.
  • Beca Excelencia Académica: Se entrega al 10% de los mejores egresados de enseñanza media de su establecimiento. El monto corresponde a un máximo de $1.150.000 para financiar total o parcialmente el arancel anual de una carrera.
  • Beca Bicentenario: Es para estudiantes nuevos de universidades acreditadas por al menos 4 años. También es para estudiantes antiguos en universidades acreditadas por al menos 4 años y pertenecientes al Cruch, permitendo financiar el arancel de referencia anual de una carrera.
  • Beca Juan Gómez Millas: Se entrega a personas chilenas y extranjeras del 70% de la población con menores ingresos del país, según el Registro Social de Hogares (RSH).Se trata de un aporte monetario de hasta $1.150.000 para financiar total o parcialmente el arancel anual de una carrera.
  • Beca para Estudiantes con Discapacidad: Esta beca se dirige a personas del Registro Nacional de Discapacidad y del 70% de la población de menores recursos del país que cuenten con rendimiento académico meritorio (sobresaliente).
  • Beca Continuidad de Estudios: esta beca es para estudiantes de la Universidad del PacíficoUniversidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnología (Unicyt) y Universidad de Arte y Ciencias Sociales (Arcis) que ya se encuentran cerradas para seguir en una nueva institución de educación superior.
  • Beca Vocación de Profesora o Profesor: Este beneficio es para quienes se matriculen por primera vez en primer año de carreras de Pedagogía, Educación Parvularia o Diferencial (se debes completar formulario específico para Becas Vocación de Profesor o Profesora.
  • Beca Vocación de Profesor o Profesora para licenciados y profesionales: dirigida a quienes tengan licenciatura o título profesional y quieran estudiar un programa de formación pedagógica de máximo dos años.
  • Beca Distinción a las Trayectorias Educativas: Esta beca se entrega a personas que hayan obtenido alguna Distinción a las Trayectorias Educativas de la PAES (permite financiar hasta $1.150.000 del arancel anual de la carrera.
  • Becas de Reparación: Estas becas se entregan a personas que se encuentran en el Informe Valech. También puede ser utilizada por un hijo, hija, nieto o nieta si no se ha hecho uso del derecho (es necesario completar, también, el formulario específico para Becas de Reparación.
  • Beca Hijas e Hijos de Profesionales de la Educación: Esta beca se dirige a estudiantes nuevos cuya madre o padre sea profesor, profesora o asistente de la Educación.

DESTACAMOS

Tendencias Electrodomésticos compactos: la revolución silenciosa que redefine la vida urbana en Chile

LO ÚLTIMO

Tendencias Fans impulsan campaña para rescatar secuela rechazada de Star Wars con Ben Solo
Emiten aviso por tormentas eléctricas en dos regiones del sur del país: ¿Qué zonas afectará y cuándo?
Quedan pocos días para completarlo: ¿A qué becas se postula con el FUAS?
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ordena ataques militares “inmediatos y contundentes” en Gaza
¿De qué murió el actor Héctor Noguera a los 88 años?
Sernac oficia a Street Machine tras decenas de reclamos de asistentes a Creamfields 2025