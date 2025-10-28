Quedan pocos días para completarlo: ¿A qué becas se postula con el FUAS?
28.10.2025 / 14:18
Además de la gratuidad, hay otros beneficios estudiantiles a los que se puede acceder a través de este formulario. Revisa los detalles.
Quedan pocos días para completar el FUAS (Formulario Único de Acreditación Socioeconómica), el cual es esencial para acceder a la gratuidad si se cuentan con los requisitos.
Si bien la gratuidad es el más conocido, existen otros beneficios estudiantiles a los que se puede acceder a través de este formulario que debe ser completado antes de la fecha límite.
El periodo para completar el FUAS es hasta las 14:00 horas del miércoles 5 de noviembre.
¿A qué beneficios, becas y créditos puedo postular al completar el FUAS 2026?
- Beca Nuevo Milenio: Este beneficio es para estudiantes nuevos o antiguos de carreras técnico-profesionales. Consiste en un aporte monetario que puede ir desde los $600.000 a los $860.000 para financiar total o parcialmente el arancel de la carrera.
- Beca Excelencia Técnica: Se dirige a mejores egresadas o egresados de enseñanza media que se matriculen en una carrera técnica. El beneficio permite financiar hasta $900.000 del arancel anual de una carrera técnico profesional.
- Beca de Articulación: Está dirigida a titulados o egresados de carreras técnicas durante 2024 y 2025 que quieran continuar con estudios en una carrera profesional. En este caso, el beneficio considera un monto máximo de $750.000 para financiar total o parcialmente el arancel anual.
- Beca Excelencia Académica: Se entrega al 10% de los mejores egresados de enseñanza media de su establecimiento. El monto corresponde a un máximo de $1.150.000 para financiar total o parcialmente el arancel anual de una carrera.
- Beca Bicentenario: Es para estudiantes nuevos de universidades acreditadas por al menos 4 años. También es para estudiantes antiguos en universidades acreditadas por al menos 4 años y pertenecientes al Cruch, permitendo financiar el arancel de referencia anual de una carrera.
- Beca Juan Gómez Millas: Se entrega a personas chilenas y extranjeras del 70% de la población con menores ingresos del país, según el Registro Social de Hogares (RSH).Se trata de un aporte monetario de hasta $1.150.000 para financiar total o parcialmente el arancel anual de una carrera.
- Beca para Estudiantes con Discapacidad: Esta beca se dirige a personas del Registro Nacional de Discapacidad y del 70% de la población de menores recursos del país que cuenten con rendimiento académico meritorio (sobresaliente).
- Beca Continuidad de Estudios: esta beca es para estudiantes de la Universidad del Pacífico, Universidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnología (Unicyt) y Universidad de Arte y Ciencias Sociales (Arcis) que ya se encuentran cerradas para seguir en una nueva institución de educación superior.
- Beca Vocación de Profesora o Profesor: Este beneficio es para quienes se matriculen por primera vez en primer año de carreras de Pedagogía, Educación Parvularia o Diferencial (se debes completar formulario específico para Becas Vocación de Profesor o Profesora.
- Beca Vocación de Profesor o Profesora para licenciados y profesionales: dirigida a quienes tengan licenciatura o título profesional y quieran estudiar un programa de formación pedagógica de máximo dos años.
- Beca Distinción a las Trayectorias Educativas: Esta beca se entrega a personas que hayan obtenido alguna Distinción a las Trayectorias Educativas de la PAES (permite financiar hasta $1.150.000 del arancel anual de la carrera.
- Becas de Reparación: Estas becas se entregan a personas que se encuentran en el Informe Valech. También puede ser utilizada por un hijo, hija, nieto o nieta si no se ha hecho uso del derecho (es necesario completar, también, el formulario específico para Becas de Reparación.
- Beca Hijas e Hijos de Profesionales de la Educación: Esta beca se dirige a estudiantes nuevos cuya madre o padre sea profesor, profesora o asistente de la Educación.