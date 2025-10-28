Quedan pocos días para completarlo: ¿A qué becas se postula con el FUAS?

Además de la gratuidad, hay otros beneficios estudiantiles a los que se puede acceder a través de este formulario. Revisa los detalles.

Quedan pocos días para completar el FUAS (Formulario Único de Acreditación Socioeconómica), el cual es esencial para acceder a la gratuidad si se cuentan con los requisitos.

Si bien la gratuidad es el más conocido, existen otros beneficios estudiantiles a los que se puede acceder a través de este formulario que debe ser completado antes de la fecha límite.

El periodo para completar el FUAS es hasta las 14:00 horas del miércoles 5 de noviembre.

¿A qué beneficios, becas y créditos puedo postular al completar el FUAS 2026?