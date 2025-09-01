Quedan pocos días para el cambio de hora en Chile: ¿Se adelanta o atrasa el reloj?

El objetivo del horario de verano es aprovechar mejor la luz del sol. Revisa los detalles.

Este lunes comenzó oficialmente septiembre, un mes que implica cambios en diversos aspectos, incluido en el horario.

Al acercarse la primavera, los días comienzan a ser más largos y se aproxima el horario de verano 2025 que permitirá aprovechar mejor la luz del sol.

Para pasar al huso del horario de verano en nuestro país, se deberán modificar los relojes en gran parte del territorio nacional.

¿Qué día se cambia la hora para pasar al horario de verano 2025?

El día que se debe realizar el cambio de hora para pasar al horario de verano 2025 es el sábado 6 de septiembre .

Ese día comenzará a regir el horario de verano para casi todo el país, excepto para la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, donde se mantendrá el huso horario actual (UTC-3).

¿Se atrasan o se adelantan los relojes?