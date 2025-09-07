¿Qué hora es? Cómo confirmar que tu reloj está bien tras el cambio de hora en Chile

A pesar que la mayoría de dispositivos conectados a internet se actualizan solos, hay otros aparatos que deben ser actualizados manualmente.

Este domingo 7 de septiembre, se proujo el cambio de hora a partir de la medianoche.

La medida rige para Chile continental, a excepción de las regiones de Magallanes y la Antártica Chilena.

Este cambio, que consistió en adelantar los relojes una hora, busca optimizar el uso de la natural durante la tarde.

Según la información oficial, el cambio se efectuó de manera automática en la mayoría de los dispositivos electrónicos, como teléfonos inteligentes y computadoras, siempre que estuvieran conectados a internet.

No obstante lo anterior, tanto los relojes análogos como otros aparatos que no tienen esta conectividad deben ser actualizados de forma manual.

Para quienes necesiten verificar la hora oficial, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) ofrece un servicio de sincronización horaria en su sitio web, que es la referencia oficial para el país.

Puedes revisar la hora en ESTE SITIO WEB.