¿Qué feriados hay en 2026 y cuáles son irrenunciables?
Por CNN Chile
22.12.2025 / 08:54
El calendario 2026 contempla varios feriados que permitirán organizar descansos y fines de semana largos. Revisa cuántos habrá.
Con el cierre de 2025 cada vez más cerca, muchas personas ya comienzan a mirar el calendario para planificar descansos y escapadas durante el próximo año.
En ese contexto, el 2026 llegará con varios feriados que permitirán fines de semana largos, además de cinco días considerados feriados irrenunciables, según el calendario oficial.
Revisa los feriados que tendrá el 2026
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo (Irrenunciable)
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo
- Sábado 4 de abril: Sábado Santo
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo (Irrenunciable)
- Jueves 21 de mayo: Día de las Glorias Navales
- Domingo 21 de junio: Día Nacional de los Pueblos Indígenas
- Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo
- Jueves 16 de julio: Día de la Virgen del Carmen
- Sábado 15 de agosto: Asunción de la Virgen
- Viernes 18 de septiembre: Independencia Nacional (Irrenunciable)
- Sábado 19 de septiembre: Día de las Glorias del Ejército (Irrenunciable)
- Lunes 12 de octubre: Encuentro de Dos Mundos
- Sábado 31 de octubre: Día Nacional de las Iglesias Evangélicas
- Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
- Viernes 25 de diciembre: Navidad (Irrenunciable)
Los feriados regionales en 2026
- 7 de junio: Asalto y Toma del Morro de Arica: Región de Arica y Parinacota. Conmemoración histórica local, no es feriado nacional.
- 20 de agosto: Natalicio del Prócer de la Independencia (Bernardo O’Higgins): Comunas de Chillán y Chillán Viejo, Región de Ñuble. Solo estas comunas lo celebran como día feriado.