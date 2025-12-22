¿Qué feriados hay en 2026 y cuáles son irrenunciables?

Por CNN Chile 22.12.2025 / 08:54

El calendario 2026 contempla varios feriados que permitirán organizar descansos y fines de semana largos. Revisa cuántos habrá.

Con el cierre de 2025 cada vez más cerca, muchas personas ya comienzan a mirar el calendario para planificar descansos y escapadas durante el próximo año.

En ese contexto, el 2026 llegará con varios feriados que permitirán fines de semana largos, además de cinco días considerados feriados irrenunciables, según el calendario oficial.

Revisa los feriados que tendrá el 2026

Jueves 1 de enero: Año Nuevo (Irrenunciable)

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Sábado 4 de abril: Sábado Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo (Irrenunciable)

Jueves 21 de mayo: Día de las Glorias Navales

Domingo 21 de junio: Día Nacional de los Pueblos Indígenas

Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo

Jueves 16 de julio: Día de la Virgen del Carmen

Sábado 15 de agosto: Asunción de la Virgen

Viernes 18 de septiembre: Independencia Nacional (Irrenunciable)

Sábado 19 de septiembre: Día de las Glorias del Ejército (Irrenunciable)

Lunes 12 de octubre: Encuentro de Dos Mundos

Sábado 31 de octubre: Día Nacional de las Iglesias Evangélicas

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Viernes 25 de diciembre: Navidad (Irrenunciable)

Los feriados regionales en 2026