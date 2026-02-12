Publican resultados de la postulación al Subsidio Eléctrico: Revísalos acá

Este beneficio estatal se paga de manera mensual a lo largo de seis meses. Revisa los detalles.

Este jueves se dieron los resultados de la postulación al Subsidio Eléctrico en su cuarta convocatoria, correspondiente al primer semestre del 2026.

Este beneficio estatal se dividirá en seis cuotas y se pagará de manera mensual entre febrero —incluyendo la cuota de enero y febrero— y junio del 2026.

Revisa los resultados del Subsidio Eléctrico

Subsidio Eléctrico: Montos que se entregan

Los hogares con 1 integrante recibirán en total $30.270

Los hogares con 2 o 3 integrantes recibirán $39.348

Los hogares de 4 o más integrantes recibirán $54.486

Subsidio Eléctrico: Otras fechas importantes

Plazo para interponer un recurso de reposición : desde el 12 al 19 de febrero de 2026

Modificación de domicilio : desde el 12 de febrero al 5 de marzo de 2026

Renuncia al Subsidio Eléctrico: desde el 12 de febrero hasta junio de 2026

¿Cuáles son los requisitos para postular al Subsidio Eléctrico?