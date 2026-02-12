Publican resultados de la postulación al Subsidio Eléctrico: Revísalos acá
Por CNN Chile
12.02.2026 / 12:29
Este beneficio estatal se paga de manera mensual a lo largo de seis meses. Revisa los detalles.
Este jueves se dieron los resultados de la postulación al Subsidio Eléctrico en su cuarta convocatoria, correspondiente al primer semestre del 2026.
Este beneficio estatal se dividirá en seis cuotas y se pagará de manera mensual entre febrero —incluyendo la cuota de enero y febrero— y junio del 2026.
Revisa los resultados del Subsidio Eléctrico
Subsidio Eléctrico: Montos que se entregan
- Los hogares con 1 integrante recibirán en total $30.270
- Los hogares con 2 o 3 integrantes recibirán $39.348
- Los hogares de 4 o más integrantes recibirán $54.486
Subsidio Eléctrico: Otras fechas importantes
- Plazo para interponer un recurso de reposición: desde el 12 al 19 de febrero de 2026
- Modificación de domicilio: desde el 12 de febrero al 5 de marzo de 2026
- Renuncia al Subsidio Eléctrico: desde el 12 de febrero hasta junio de 2026
¿Cuáles son los requisitos para postular al Subsidio Eléctrico?
- Ser mayor de 18 años.
- Ser clienta o cliente (arrendatario o propietario) de una de las empresas o cooperativas concesionarias de distribución de electricidad y encontrarte al día en el pago de las cuentas de electricidad al 22 de diciembre de 2025.
- Pertenecer al tramo del 40% de mayor vulnerabilidad, según el Registro Social de Hogares (RSH). Si una persona que integra tu hogar se encuentra en el Registro de Pacientes Electrodependientes y pertenece al RSH, podrás solicitar el beneficio independiente de su tramo de calificación socioeconómica.