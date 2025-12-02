Programa Aurora para empresas creativas: ¿Quiénes pueden postular y cómo hacerlo?

La iniciativa ofrecerá formación, mentorías y apoyo estratégico para fortalecer proyectos en todo el país.

El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, junto a la Universidad de Santiago de Chile, anunciaron la apertura de “Aurora”, un programa que fortalece a empresas creativas y que “beneficia a 50 proyectos de todo el país”.

La iniciativa funciona mediante un proceso híbrido de incubación y aceleración impulsado por la Dirección de Innovación y Emprendimiento (DINEM) y la incubadora INNOVO USACH. Las postulaciones permanecen abiertas hasta el 21 de diciembre de 2025.

Sostenibilidad nacional

La propuesta apunta a “aumentar la madurez, sostenibilidad y proyección nacional e internacional” de dos generaciones de compañías creativas, cada una integrada por 25 emprendimientos con al menos dos años de funcionamiento. El proceso considera formación, asesoría técnica, mentorías especializadas y acciones de visibilización orientadas al crecimiento estratégico.

Compromiso con la descentralización y la equidad

El programa pone énfasis en la descentralización, la equidad de género y la inserción en nuevos entornos digitales.

Al menos el 40% de las empresas seleccionadas estarán lideradas por mujeres y un 60% provendrá de regiones fuera de la Metropolitana. Además, la iniciativa incentiva la adopción de herramientas tecnológicas y nuevos lenguajes vinculados al audiovisual, gaming, metaverso y experiencias inmersivas.

Empleabilidad en sectores creativos

La ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, afirmó que Aurora representa “un apoyo directo a las empresas creativas del país, con conocimiento y herramientas que fortalecen los ecosistemas donde se desarrollan”.

El vicerrector de Investigación, Innovación y Creación de la Usach, Dr. Pablo Donoso, destacó que esta colaboración muestra el rol de las universidades estatales en el desarrollo del país desde la innovación y la cultura.

Aurora se inserta en la Estrategia Nacional de Economía Creativa y busca dinamizar otros sectores económicos mediante el fortalecimiento de capacidades, la consolidación de vínculos territoriales y el aumento de la empleabilidad en el sector creativo.

¿Cómo postular?