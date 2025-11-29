Premios de hasta $5 millones: Abren concurso para emprendedores con negocios de al menos un año

La iniciativa que busca incentivar el emprendimiento en el sector técnico profesional a nivel nacional. El concurso es organizado por ChileConverge e Iplacex, parte del Grupo Enovus.

ChileConverge e Iplacex, parte del Grupo Enovus, anunciaron el lanzamiento de la versión 2026 del Premio ChileConverge Emprende, iniciativa que busca impulsar el emprendimiento en el sector técnico profesional a nivel nacional.

¿Para quiénes está dirigido el Premio ChileConverge Emprende?

La convocatoria está dirigida a estudiantes, egresados y titulados de Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica que tengan un emprendimiento o pyme con al menos un año de operación.

Los finalistas podrán presentar sus pitches en la gran final, que reunirá a más de 150 asistentes y un jurado integrado por representantes del mundo empresarial, académico y de medios.

La directora ejecutiva de ChileConverge, María Soledad Correa, explicó: “El Premio ChileConverge Emprende busca transformar la educación técnico-profesional en un verdadero motor de innovación y desarrollo económico. Queremos que los jóvenes emprendedores no solo tengan ideas, sino que también cuenten con las herramientas, mentorías y redes para convertir esas ideas en negocios exitosos a nivel nacional”.

Los premios

El Premio ChileConverge Emprende 2025 repartirá más de $50 millones en premios, combinando aportes monetarios y recursos para el desarrollo de los proyectos:

1er lugar: $5.000.000 + 6 meses de mentoría

2° lugar: $3.500.000 + 6 meses de mentoría

3° lugar: $2.000.000 + 6 meses de mentoría

4° lugar: $800.000 + 6 meses de mentoría

5° lugar: $800.000 + 6 meses de mentoría Además, los participantes accederán a mentorías personalizadas con expertos del ecosistema emprendedor, así como a talleres de formación y desarrollo diseñados para fortalecer sus competencias y potenciar el crecimiento de sus negocios.

Roberto Barriga, rector de Iplacex, una de las instituciones organizadoras del premio, destacó que “como institución educativa, creemos que la innovación y el emprendimiento son claves para el futuro del sector técnico-profesional. Este premio permite a nuestros estudiantes y egresados mostrar su talento, recibir apoyo de expertos y transformar sus proyectos en negocios concretos que aporten al país”.

Fechas de postulaciones

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 10 de enero en el sitio premio.chileconverge.cl, donde también se pueden revisar las bases del concurso.