PGU aumenta a $250 mil este mes: Guía paso a paso para postular online, presencial y por videollamada

Este beneficio estatal está dirigido a las personas mayores, buscando mejorar sus ingresos a través de un pago mensual.

Desde este martes 2 de septiembre el pago mensual de la Pensión Garantizada Universal (PGU) se verá incrementado.

Este beneficio estatal está dirigido a las personas mayores y tiene el objetivo de mejorar sus ingresos a través de un pago mensual.

¿Cuánto dinero entrega la PGU?

El valor de la PGU aumentó de $224.000 a $250.000, incremento que se realizará de forma gradual, de acuerdo a la edad de las personas beneficiarias.

¿Cómo postular a la PGU online?

Ingresar a la página de ChileAtiende

Ingresar el RUT y la fech a de nacimiento.

Hacer clic en el botón “ Consultar ”.

En este sitio podrás saber si tienes derecho a la PGU o a otros beneficios previsionales y postular si cumples con los requisitos.

¿Cómo postular a la PGU por videollamada?

Entrar a la página de solicitud de videollamada de ChileAtiende

Ingresar los datos solicitados .

Marcar la casilla para la declaración de veracidad de los datos.

Hacer clic en el botón “Solicitar videollamada”.

¿Cómo postular a la PGU de forma presencial?

Asistir a una oficina de ChileAtiende.

Explicar el motivo de la visita, que en este caso puede ser: Conocer si puede ser beneficiario o beneficiaria de la pensión garantizada o revertir la asignación propuesta por el IPS (PGU o APSV).

Los requisitos para recibir la PGU