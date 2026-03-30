Permiso de circulación 2026: ¿Hasta cuándo se puede pagar y dónde hacerlo?

Revisa a continuación los detalles necesarios para pagar el permiso de circulación 2026.

Este martes 31 de marzo vence el plazo para el pago del permiso de circulación, el impuesto anual que va en beneficio de las municipalidades y que permite la circulación de autos, camionetas, motos y otros vehículos motorizados por las calles del país de manera legal.

Cada año, el Servicio de Impuestos Internos (SII) hace una tasación oficial de los vehículos, para así determinar el valor de cada permiso. Haciendo click aquí se puede consultar la tasación fiscal y permisos de circulación.

Asimismo, se puede revisar aquí si el vehículo registra multas de tránsito no pagadas o si te encuentras en el Registro de Pasajeros Infractores (RPI).

Permiso de circulación: ¿Qué autos deben pagar?

En cuanto a las fechas de pago, pueden hacerlo entre el 1 de febrero y el 31 de marzo los siguientes vehículos:

Están incluidos autos particulares, motocicletas, furgones, ambulancias, carrozas fúnebres, autos de alquiler de lujo, de turismo o de servicios especiales, station wagons y camionetas.

Se incluyen en dichas fechas los carros y remolques para acoplar a vehículos motorizados, hasta 1.750 kg de capacidad de carga, media unidad.

De acuerdo al portal Chile Atiende, el pago se puede realizar en dos cuotas. La primera es desde el 1 de febrero al 31 de marzo, y la segunda es desde el 1 al 31 de agosto.

También hay otras fechas:

En mayo de cada año si eres dueña o dueño de un taxi o bus, debes pagar el permiso de circulación durante mayo.

En septiembre de cada año los vehículos de carga, motonetas, bicimotos, bicicletas con motor, tractocamiones, tractores agrícolas o industriales y máquinas automotrices. Se incluyen también los carros y remolques para acoplar a vehículos motorizados mayores a 1.750 kilogramos de capacidad de carga.

¿Qué documentos presentar para pagar el permiso de circulación?

Para autos usados:

Permiso de circulación anterior.

Certificado de homologación (si corresponde) o revisión técnica vigente.

Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP), que cubre gastos médicos o indemnizaciones por lesiones o muerte en accidentes de tránsito.

Tarjeta de dominio o padrón, según inscripción en el Servicio de Registro Civil.

Para autos nuevos:

Factura de compra (incluye la copia).

Inscripción en el Servicio de Registro Civil e Identificación (SRCeI).

Certificado de homologación (si corresponde) y certificado de normas de homologación.

Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP) que cubre los gastos médicos o indemnizaciones por lesiones o fallecimiento en accidentes de tránsito, vigente hasta el 31 de marzo de 2027.

Además, los autos nuevos pagarán el permiso de circulación de manera proporcional a cada uno de los meses que faltan para completar el año.

¿Dónde pagar el permiso de circulación?

Cada persona deberá pagar el permiso de circulación en la dirección de tránsito de una municipalidad y en los centros habilitados por cada una de ellas.

Según Chile Atiende, hay municipios que “han habilitado plataformas en línea para que pagues el permiso de circulación. Revisa en el sitio web de la municipalidad si tiene la opción de hacer el trámite en línea”.

El pago se puede hacer en efectivo, con tarjeta de crédito o débito o cheque al día.

Si no se paga el permiso de circulación en las fechas establecidas, “puedes quedar como morosa o moroso, exponiéndote a intereses extras y a multas policiales (el vehículo puede ser retirado de circulación si es sorprendido en la vía pública). Además, al momento de renovar la patente, se aplicará una multa correspondiente al 1,5 % del valor del permiso respectivo, que se calcula con el IPC”.