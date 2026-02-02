Servicios permiso de circulación

Permiso de Circulación 2026: ¿Cómo puedo revisar si tengo multas impagas?

Por CNN Chile

02.02.2026 / 08:15

{alt}

Hay diversas formas para revisar si una patente tiene multas asociadas. Revisa los detalles.

Con la llegada de febrero comienza uno de los trámites obligatorios para quienes tienen vehículo: el pago del Permiso de Circulación, proceso que se extiende hasta el 31 de marzo.

Uno de los requisitos para completar este trámite es no mantener multas de tránsito impagas asociadas a la patente, ya que estas pueden impedir el pago del permiso o encarecerlo.

Por este motivo, las autoridades recomiendan revisar con anticipación el estado de la patente. Para ello, hay dos formas: una a través del Registro Civil y otra por el Ministerio de Transportes.

¿Cómo puedo revisar si tengo multas impagas?

Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones

  • Ingresar a la página del servicio.
  • Digitar la patente.
  • Escribir el texto que aparece para confirmar que no es un bot.
  • Presionar “Consultar Placa Patente”.
  • Allí se reportan si existen infracciones que hayan sido enviadas a los Juzgados de Policía Local durante los últimos 60 días corridos (sin mostrar si están pagadas o no).

Registro civil

  • El Registro Civil dispone de un apartado donde se puede conocer si la patente cuenta con multas pendientes de pago y el detalle del rol causa que corresponde.
  • Para revisarlo, se debe entrar al sitio web del Registro Civil, hacer clic en la opción “Vehículos”, seleccionar “Certificado vehículos de multas”, completar tu placa patente e ingresar la ClaveÚnica.
  • El registro incluye solo multas empadronadas, es decir, aquellas en que la autoridad no vio directamente al infractor y solo se identifica el vehículo por su patente.
  • Tiene un costo de $1.130.

DESTACAMOS

País Minsal confirma hallazgo de mosquito que transmite dengue, zika y fiebre amarilla en el aeropuerto de Santiago

LO ÚLTIMO

País Expresidenta Michelle Bachelet tras oficialización de su candidatura a la ONU: “Asumo la tremenda responsabilidad que significa”
Presidente Boric oficializa la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU: Contará con apoyo de Brasil y México
Permiso de Circulación 2026: ¿Cómo puedo revisar si tengo multas impagas?
Actor Osvaldo Silva relata asalto con cuchillos que sufrió en servicentro de Recoleta: "Fueron cinco cabros chicos"
Reconocidos actores chilenos son víctimas de violento robo en Recoleta: Uno fue herido con arma blanca
Bad Bunny hace historia en los Grammy 2026 con el primer disco en español en lograr Álbum del Año: Estos fueron los ganadores de la noche