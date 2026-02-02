Permiso de Circulación 2026: ¿Cómo puedo revisar si tengo multas impagas?
02.02.2026 / 08:15
Hay diversas formas para revisar si una patente tiene multas asociadas. Revisa los detalles.
Con la llegada de febrero comienza uno de los trámites obligatorios para quienes tienen vehículo: el pago del Permiso de Circulación, proceso que se extiende hasta el 31 de marzo.
Uno de los requisitos para completar este trámite es no mantener multas de tránsito impagas asociadas a la patente, ya que estas pueden impedir el pago del permiso o encarecerlo.
Por este motivo, las autoridades recomiendan revisar con anticipación el estado de la patente. Para ello, hay dos formas: una a través del Registro Civil y otra por el Ministerio de Transportes.
¿Cómo puedo revisar si tengo multas impagas?
Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones
- Ingresar a la página del servicio.
- Digitar la patente.
- Escribir el texto que aparece para confirmar que no es un bot.
- Presionar “Consultar Placa Patente”.
- Allí se reportan si existen infracciones que hayan sido enviadas a los Juzgados de Policía Local durante los últimos 60 días corridos (sin mostrar si están pagadas o no).
Registro civil
- El Registro Civil dispone de un apartado donde se puede conocer si la patente cuenta con multas pendientes de pago y el detalle del rol causa que corresponde.
- Para revisarlo, se debe entrar al sitio web del Registro Civil, hacer clic en la opción “Vehículos”, seleccionar “Certificado vehículos de multas”, completar tu placa patente e ingresar la ClaveÚnica.
- El registro incluye solo multas empadronadas, es decir, aquellas en que la autoridad no vio directamente al infractor y solo se identifica el vehículo por su patente.
- Tiene un costo de $1.130.