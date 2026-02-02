Permiso de Circulación 2026: ¿Cómo puedo revisar si tengo multas impagas?

Hay diversas formas para revisar si una patente tiene multas asociadas. Revisa los detalles.

Con la llegada de febrero comienza uno de los trámites obligatorios para quienes tienen vehículo: el pago del Permiso de Circulación, proceso que se extiende hasta el 31 de marzo.

Uno de los requisitos para completar este trámite es no mantener multas de tránsito impagas asociadas a la patente, ya que estas pueden impedir el pago del permiso o encarecerlo.

Por este motivo, las autoridades recomiendan revisar con anticipación el estado de la patente. Para ello, hay dos formas: una a través del Registro Civil y otra por el Ministerio de Transportes.

¿Cómo puedo revisar si tengo multas impagas?

Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones

Ingresar a la página del servicio.

Digitar la patente.

Escribir el texto que aparece para confirmar que no es un bot.

Presionar “Consultar Placa Patente”.

Allí se reportan si existen infracciones que hayan sido enviadas a los Juzgados de Policía Local durante los últimos 60 días corridos (sin mostrar si están pagadas o no).

Registro civil