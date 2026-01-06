Pensión Garantizada Universal (PGU): Así puedes revisar tu próxima fecha de pago

El objetivo de este beneficio estatal es mejorar los ingresos de las personas mayores.

La Pensión Garantizada Universal (PGU) es un beneficio estatal dirigido a las personas mayores, cuyo fin es mejorar los ingresos de los pensionados mediante un pago mensual.

Esta pensión es para todas las personas a partir de los 65 años que no se encuentren en el 10% más rico de la población, entre algunos otros requisitos estipulados por ley.

¿Cómo puedo saber mi fecha de pago de la PGU?

Para revisar la fecha de pago de la PGU se puede ingresar al portal web de ChileAtiende.

Para realizar la consulta solo es necesario ingresar el RUN del beneficiario o beneficiaria.

del beneficiario o beneficiaria. En el sitio también se puede revisar información más detallada del Subsidio Familiar y otros beneficios del Instituto de Previsión Social.

PGU: ¿Cuál es el monto?

Si tienes una pensión base menor o igual a $762.822 mensuales , el monto de la PGU será de $224.004 .

Si tu pensión base se encuentra en el rango de $762.823 a $1.210.828, el valor de la PGU será variable.

¿Cuáles son los requisitos para recibir la PGU?