Pensión Garantizada Universal (PGU): Así puedes revisar tu próxima fecha de pago
Por CNN Chile
06.01.2026 / 07:46
El objetivo de este beneficio estatal es mejorar los ingresos de las personas mayores.
La Pensión Garantizada Universal (PGU) es un beneficio estatal dirigido a las personas mayores, cuyo fin es mejorar los ingresos de los pensionados mediante un pago mensual.
Esta pensión es para todas las personas a partir de los 65 años que no se encuentren en el 10% más rico de la población, entre algunos otros requisitos estipulados por ley.
¿Cómo puedo saber mi fecha de pago de la PGU?
- Para revisar la fecha de pago de la PGU se puede ingresar al portal web de ChileAtiende.
- Para realizar la consulta solo es necesario ingresar el RUN del beneficiario o beneficiaria.
- En el sitio también se puede revisar información más detallada del Subsidio Familiar y otros beneficios del Instituto de Previsión Social.
PGU: ¿Cuál es el monto?
- Si tienes una pensión base menor o igual a $762.822 mensuales, el monto de la PGU será de $224.004.
- Si tu pensión base se encuentra en el rango de $762.823 a $1.210.828, el valor de la PGU será variable.
¿Cuáles son los requisitos para recibir la PGU?
- Tener 65 años cumplidos para acceder al beneficio. Sin embargo, la solicitud puede ser ingresada a partir de los 64 años y 9 meses de edad.
- Que el grupo familiar no integre el 10% más rico de la población, lo que se acredita mediante el Puntaje de Focalización Previsional, que considera algunos datos del Registro Social de Hogares (RSH), además de información relacionada con los ingresos y necesidades del grupo familiar y de los y las postulantes.
- Acreditar residencia en territorio chileno con el certificado de viajes que entrega la PDI, cumpliendo simultáneamente las siguientes condiciones: Un período no inferior a 20 años continuos o discontinuos, desde que cumpliste 20 años y un período no inferior a 4 años de residencia en los últimos 5 años inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud del beneficio.
- Tener una pensión base igual o menor a $1.210.828, conformada por la suma de la Pensión Autofinanciada (PAFE), que calcula la AFP, junto a las demás pensiones de sobrevivencia, accidentes del trabajo y del sistema antiguo de pensiones que estés percibiendo.