Peaje a luca, restricción y más: ¿Qué medidas habrá en las carreteras para este fin de semana largo?

Desde el Ministerio de Obras Públicas (MOP) señalaron que entre el jueves 14 y el domingo 17 de agosto se espera que salgan de la Región Metropolitana 422.169 vehículos y que retornen 414.314 vehículos.

La ministra Jessica López detalló que se espera que los flujos de salida se concentren el jueves, con cerca de 140 mil vehículos, y el viernes 15, con poco más 126 mil; mientras que el regreso se focalizará en el domingo, con unos 142 mil vehículos.

Carreteras: Medidas para el fin de semana largo

Las medidas del jueves se repetirán el viernes 15, en las mismas rutas. La restricción de camiones aplicará entre las 09:00 y las 15.00 horas y el peaje a mil pesos entre las 07:00 y 10:00 horas.

Para el retorno del domingo 17, habrá restricción de camiones, entre las 12:00 y 19:00 horas, en la Ruta 68 entre Santiago y Valparaíso y en la Ruta 5 Norte entre Santiago y Los Vilos. Además, se aplicará peaje a luca, entre las 07:00 y 13:00 horas, en los peajes de Lo Prado y Zapata, en la Ruta 68, y en Las Vegas en la Ruta 5 Norte.

En paralelo, las sociedades concesionarias van a reforzar sus recursos, para que, en caso de alguna contingencia, puedan apoyar rápidamente a los automovilistas: habrá 19 ambulancias, 39 móviles de asistencia vial y 45 grúas distribuidas en las distintas carreteras con el fin de que puedan apoyar en las emergencias de manera oportuna.