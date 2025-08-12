Peaje a luca, restricción y más: ¿Qué medidas habrá en las carreteras para este fin de semana largo?

Promulgan la Ley Más Mujeres en Directorios: ¿Qué es y cuáles son sus implicancias?
Desde el gobierno señalaron que entre el jueves 14 y el domingo 17 de agosto se espera que salgan de la Región RM 422.169 vehículos.
Las autoridades anunciaron una serie de medidas en las carreteras concesionadas a propósito de la gran cantidad de vehículos que se espera salgan de la capital con motivo del fin de semana largo.
Desde el Ministerio de Obras Públicas (MOP) señalaron que entre el jueves 14 y el domingo 17 de agosto se espera que salgan de la Región Metropolitana 422.169 vehículos y que retornen 414.314 vehículos.
La ministra Jessica López detalló que se espera que los flujos de salida se concentren el jueves, con cerca de 140 mil vehículos, y el viernes 15, con poco más 126 mil; mientras que el regreso se focalizará en el domingo, con unos 142 mil vehículos.
🚗💨 ¡Fin de semana largo en camino!
Entre el 14 y 17 de agosto, más de 422 mil vehículos saldrán de la capital.
Para facilitar el viaje y mejorar la seguridad, el MOP implementará:
✅ Peaje a luca
✅ Restricción de camiones
📲 Todos los detalles en: https://t.co/x03MbFJxRQ pic.twitter.com/cYEnLI0Cfk
— Ministerio de Obras Públicas🇨🇱 (@mop_chile) August 12, 2025
