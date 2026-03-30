PDI entrega recomendaciones para comprar seguro en el Black Sale: ¿Qué precauciones tomar?

El evento de comprar online comenzó este lunes 30 de marzo y estará disponible hasta el domingo 5 de abril.

La Policía de Investigaciones (PDI) entregó una serie de recomendaciones para realizar compras seguras durante el Black Sale, evento de compras online que comenzó este lunes 30 de marzo y se extenderá hasta el domingo 5 de abril.

El área de Cibercrimen de la PDI llamó a la ciudadanía a reforzar las medidas de autocuidado digital para evitar ser víctimas de estafas.

La subinspectora Krishna Andana, de la Brigada del Cibercrimen Metropolitana, aconsejó a las personas ingresar solo a sitios web oficiales, verificar la URL y dudar “de los links que les parezcan sospechosos”.

Al momento de pagar un producto, “lo ideal es que la misma página donde está realizando la compra lo transfiera al sitio oficial donde se puede realizar la transferencia como tal”.

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También es importante “evitar dar datos personales y bancarios por mensajería o si es que reciben algún llamado de confirmación”. Si ocurre esto último, es motivo de sospecha, ya que los “ciberdelincuentes se aprovechan de esa instancia buscando cualquier alternativa para poder acceder a esta información personal”.

La subinspectora recomendó a los compradores desconfiar de ofertas que sean excesivamente baratas y no comprar utilizando WiFi pública.

Asimismo, es relevante guardar comprobantes o tener capturas de pantalla de las transferencias realizadas, además de revisar las cuentas bancarias personales después de cada compra. Estos documentos pueden servir como antecedentes para presentar ante la policía en caso de hacer denuncias.