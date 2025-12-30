PDI abre vacantes laborales para civiles: Todos los sueldos superan el millón de pesos

En esta oportunidad, la institución busca personas con títulos técnicos. Revisa los detalles.

La Policía de Investigaciones abrió un nuevo proceso de incorporación de civiles a sus filas para fortalecer diversas áreas de apoyo institucional.

En esta oportunidad se buscan 8 trabajadores en distintos cargos para llenar vacantes disponibles en las regiones de Antofagasta, Valparaíso y Metropolitana, entre otras.

Desde la institución detallaron que las vacantes contemplan sueldos que oscilan entre los $1.012.800 y más de $1.300.000 mensuales, según el perfil profesional requerido.

¿Cómo postular?

Quienes deseen participar de esta convocatoria pueden ingresar al portal oficial de postulaciones PDI: postulaciones.investigaciones.cl

Desde allí, podrán acceder a los perfiles requeridos, documentación necesaria y plazos establecidos.

¿Qué puestos de trabajo hay en la PDI?