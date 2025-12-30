Servicios empleo

PDI abre vacantes laborales para civiles: Todos los sueldos superan el millón de pesos

Por CNN Chile

30.12.2025 / 08:14

En esta oportunidad, la institución busca personas con títulos técnicos. Revisa los detalles.

La Policía de Investigaciones abrió un nuevo proceso de incorporación de civiles a sus filas para fortalecer diversas áreas de apoyo institucional.

En esta oportunidad se buscan 8 trabajadores en distintos cargos para llenar vacantes disponibles en las regiones de Antofagasta, Valparaíso y Metropolitana, entre otras.

Desde la institución detallaron que las vacantes contemplan sueldos que oscilan entre los $1.012.800 y más de $1.300.000 mensuales, según el perfil profesional requerido.

¿Cómo postular?

  • Quienes deseen participar de esta convocatoria pueden ingresar al portal oficial de postulaciones PDI: postulaciones.investigaciones.cl.
  • Desde allí, podrán acceder a los perfiles requeridos, documentación necesaria y plazos establecidos.

¿Qué puestos de trabajo hay en la PDI?

  • Técnico paso fronterizo Valparaíso y San Antonio (Valparaíso): $1.301.924
  • Técnico en Administración – Recursos Humanos (Santiago): $1.012.800
  • Técnico paso fronterizo Antofagasta y Calama (Antofagasta): $1.301.924
  • Técnico en Administración – Recursos Humanos (Puerto Montt): $1.012.800
  • Técnico en Sonido (Santiago): $1.012.800
  • Técnico paso Fronterizo Los Ríos (Valdivia): $1.301.924
  • Técnico paso Fronterizo Puerto Natales: (Natales): $1.301.924
  • Técnico en Administración – Recursos Humanos (Valdivia): $1.012.800
  • Técnico en Paso fronterizo La Araucanía (Temuco): $1.301.924

