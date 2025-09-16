Parada militar 2025: ¿Cuándo es y quién la transmite?

Este evento, que rinde homenaje a las Glorias del Ejército, es uno de los más esperados durante las Fiestas Patrias. Revisa los detalles.

La Parada Militar es uno de los hitos más esperados de las Fiestas Patrias.

Cada año, el Parque O’Higgins se convierte en el escenario donde las Fuerzas Armadas y de Orden desfilan ante el presidente de la República, Gabriel Boric, y las máximas autoridades del país.

Este evento, que rinde homenaje a las Glorias del Ejército, reúne a miles de personas en una jornada que también puede seguirse a través de la televisión o vía streaming.

¿Qué día y a qué hora es la Parada Militar 2025?

La Parada Militar 2025 se celebrará el día viernes 19 de septiembre, a partir de las 11:00 horas.

¿Dónde se realiza la Parada Militar 2025?

La Parada Militar 2025 se realiza en la elipse del Parque O’Higgins, como es tradición desde 1896.

¿Quién transmite la Parada Militar 2025?