PAES 2025: ¿Cuándo se publicarán los locales de rendición de las pruebas?

La PAES regular será entre el lunes 1 y el miércoles 3 de diciembre.

Queda poco menos de una semana para una nueva rendición de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES).

Uno de los últimos pasos del proceso de admisión, antes de dar las pruebas, es la publicación de los locales de rendición.

En ese sentido, el Demre informó que a través del Portal de Inscripción, y descargando una nueva copia de la Tarjeta de Identificación.

PAES 2025: ¿Cuándo se publican los locales de rendición?

La difusión de los locales de rendición será este viernes 28 de noviembre a partir de las 9:00 horas.

Los locales de rendición se pueden revisar AQUÍ, ingresando con RUT y contraseña.

Al acceder al portal, se debe descargar una copia de la Tarjeta de Identificación, la que contendrá la información del local de rendición.

La asignación de cada local se efectuará según la comuna que se haya marcado al momento de inscribirse para la PAES.

¿Cuándo es la PAES 2025?

La PAES se rendirá los primeros días de diciembre de 2025.

1 de diciembre: Competencia Matématica 2

Competencia Matématica 2 2 de diciembre: Competencia Lectora y electiva de Ciencias

Competencia Lectora y electiva de Ciencias 3 de diciembre: Competencia Matemática 1 y electiva de Historia y Ciencias Sociales

El 5 de enero de 2026 a las 8:00 horas se publicarán los puntajes de la PAES regular. Ese mismo día comenzará la etapa de postulaciones, que se extenderá hasta el 8 de enero.

Mientras que el 19 de enero se darán a conocer los resultados del proceso de selección y el 20 de enero iniciará la primera etapa del proceso de matrícula.