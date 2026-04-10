Operación Renta 2026: ¿Hasta cuándo estará disponible el segundo plazo para declarar?

Este 9 de abril terminó la primera etapa del proceso, según lo informado por el Servicio de Impuestos Internos.

Este jueves 9 de abril comenzó el segundo plazo para declarar impuestos, en el marco de la Operación Renta 2026.

La primera etapa del proceso se extendió entre el 1 y el 8 de abril, tiempo en que los contribuyentes declararon sus ingresos anuales.

Para quienes hicieron la declaración en esas fechas, recibirán el pago a partir del 29 de abril.

Segundo plazo de la Operación Renta 2026

De acuerdo a lo informado por el Servicio de Impuestos Internos (SII), la segunda etapa es desde el 9 al 23 de abril.

El depósito de esta segunda fecha será el viernes 15 de mayo.

En tanto, la tercera etapa será desde el 24 de abril hasta el 8 de mayo, con fecha de pago fijada para el 27 de mayo.

La institución indicó que durante el proceso se aplicará la retención para los deudores de pensiones alimenticias y del Crédito con Aval del Estado (CAE).