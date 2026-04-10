Operación Renta 2026: ¿Hasta cuándo estará disponible el segundo plazo para declarar?
Por CNN Chile
10.04.2026 / 11:05
Este 9 de abril terminó la primera etapa del proceso, según lo informado por el Servicio de Impuestos Internos.
Este jueves 9 de abril comenzó el segundo plazo para declarar impuestos, en el marco de la Operación Renta 2026.
La primera etapa del proceso se extendió entre el 1 y el 8 de abril, tiempo en que los contribuyentes declararon sus ingresos anuales.
Para quienes hicieron la declaración en esas fechas, recibirán el pago a partir del 29 de abril.
Segundo plazo de la Operación Renta 2026
De acuerdo a lo informado por el Servicio de Impuestos Internos (SII), la segunda etapa es desde el 9 al 23 de abril.
El depósito de esta segunda fecha será el viernes 15 de mayo.
En tanto, la tercera etapa será desde el 24 de abril hasta el 8 de mayo, con fecha de pago fijada para el 27 de mayo.
La institución indicó que durante el proceso se aplicará la retención para los deudores de pensiones alimenticias y del Crédito con Aval del Estado (CAE).