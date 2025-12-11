Nueva receta médica electrónica: ¿Cómo funcionará y cuáles son sus ventajas?

La ministra (s) de Salud, Andrea Albagli, sostuvo que “la implementación del Sistema Nacional de Receta Electrónica representa un paso decisivo hacia una atención más segura, equitativa y moderna". Revisa los detalles.

Este miércoles fue lanzado el nuevo Sistema Nacional de Receta Electrónica (SNRE), una iniciativa pública que busca modernizar la forma en que se prescriben y dispensan los medicamentos en Chile.

Administrado por el Ministerio de Salud, la nueva estrategia permite que las recetas profesionales se emitan, almacenen y dispensen electrónicamente, todo a través de una plataforma web de fácil acceso.

Las autoridades detallaron que su implementación será de manera gradual, contemplando la realidad de distintas zonas del país, la conectividad y casos justificados en que se utilizarían recetas en papel.

Por su parte, la ministra (s) de Salud, Andrea Albagli, sostuvo que “la implementación del Sistema Nacional de Receta Electrónica representa un paso decisivo hacia una atención más segura, equitativa y moderna“.

“Este avance disminuye errores, fortalece la continuidad de tratamientos y facilita la labor diaria de los equipos de salud, todo con altos estándares de protección de datos. Este sistema permitirá a las personas acceder a recetas seguras, legibles y disponibles en cualquier establecimiento farmacéutico del país, evitando pérdidas, mejorando la continuidad de tratamientos y entregando respaldo digital en línea”, agregó.

¿Cómo funcionará la nueva receta médica electrónica?

recibir su receta médica por correo electrónico y consultarla en cualquier momento en el portal “Mis Recetas” del Ministerio de Salud (en la web Las y los pacientes desde ahora podrándel Ministerio de Salud (en la web recetaelectronica.minsal.cl ) utilizando su Clave Única.

Para acceder, solo deben ingresar al sitio, autentificarse y visualizar o descargar la receta emitida por su profesional tratante.

¿Cuáles son las ventajas de la nueva receta médica electrónica?