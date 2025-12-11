Nueva receta médica electrónica: ¿Cómo funcionará y cuáles son sus ventajas?
Por Daniela Pérez P.
11.12.2025 / 07:51
La ministra (s) de Salud, Andrea Albagli, sostuvo que “la implementación del Sistema Nacional de Receta Electrónica representa un paso decisivo hacia una atención más segura, equitativa y moderna". Revisa los detalles.
Este miércoles fue lanzado el nuevo Sistema Nacional de Receta Electrónica (SNRE), una iniciativa pública que busca modernizar la forma en que se prescriben y dispensan los medicamentos en Chile.
Administrado por el Ministerio de Salud, la nueva estrategia permite que las recetas profesionales se emitan, almacenen y dispensen electrónicamente, todo a través de una plataforma web de fácil acceso.
Las autoridades detallaron que su implementación será de manera gradual, contemplando la realidad de distintas zonas del país, la conectividad y casos justificados en que se utilizarían recetas en papel.
Por su parte, la ministra (s) de Salud, Andrea Albagli, sostuvo que “la implementación del Sistema Nacional de Receta Electrónica representa un paso decisivo hacia una atención más segura, equitativa y moderna“.
“Este avance disminuye errores, fortalece la continuidad de tratamientos y facilita la labor diaria de los equipos de salud, todo con altos estándares de protección de datos. Este sistema permitirá a las personas acceder a recetas seguras, legibles y disponibles en cualquier establecimiento farmacéutico del país, evitando pérdidas, mejorando la continuidad de tratamientos y entregando respaldo digital en línea”, agregó.
¿Cómo funcionará la nueva receta médica electrónica?
- Las y los pacientes desde ahora podrán recibir su receta médica por correo electrónico y consultarla en cualquier momento en el portal “Mis Recetas” del Ministerio de Salud (en la web recetaelectronica.minsal.cl) utilizando su Clave Única.
- Para acceder, solo deben ingresar al sitio, autentificarse y visualizar o descargar la receta emitida por su profesional tratante.
¿Cuáles son las ventajas de la nueva receta médica electrónica?
- Es más simple, rápida y segura: Fortalece la seguridad del paciente, reduce errores y mejora la calidad de la atención de salud.
- Aumenta la eficiencia del sistema: Reduce la carga administrativa de profesionales y equipos de salud y ofrece protección robusta de datos sensibles y cumplimiento de la normativa, tanto para profesionales prescriptores, químicos farmacéuticos y farmacias.
- Entrega herramientas para la vigilancia sanitaria: Especialmente en medicamentos sujetos a control legal.
- Copia impresa cuando se necesite: Al estar la receta almacenada de manera digital, el usuario puede solicitar una copia en papel si le resulta más cómodo.
- No más pérdida de recetas: Si el paciente extravía la copia en papel de la receta, puede recuperarla en la plataforma ingresando con su Clave Única.
- Continuidad del tratamiento: Los pacientes podrán usar su receta en cualquier establecimiento farmacéutico del país, sin importar dónde fue emitida y permitiendo continuidad de tratamiento en viajes o atenciones en otra ciudad.
- Firma segura mediante Clave Única o Firma Electrónica Avanzada: Permite autenticar recetas electrónicas mediante Clave Única, facilitando el acceso y reduciendo barreras tecnológicas.
- Validación automática del profesional: Verifica en línea la identidad y habilitación del prescriptor a través del Registro Civil y de la Superintendencia de Salud, lo que previene el ejercicio ilegal, evita suplantaciones y reduce el riesgo de falsificación o uso indebido de recetas.
- Ahorro de tiempo y simplificación administrativa: Permite eliminar el llenado manual de las recetas, reduciendo la posibilidad de errores propios de las recetas manuscritas.