Noche de Museos 2025: Anuncian recorrido especial para acercar a las personas a museos y sitios patrimoniales

Este viernes se realizará una nueva edición de Noche de Museos, una iniciativa que invita a recorrer museos y espacios patrimoniales de todo el país, los que abrirán en horario extendido y con entrada gratuita.

Para facilitar la movilidad de quienes participen en la actividad dentro de la Región Metropolitana, Red Movilidad habilitará un servicio especial, el bus 598, que operará entre las 19:30 y las 23:00 horas.

El recorrido conectará el Metro Quinta Normal con Plaza Italia, iniciando su trayecto en la Parada 4 / Metro Quinta Normal (PA191), ubicada en Av. Matucana con Compañía de Jesús, en la comuna de Santiago.

Con más de 25 paradas, el servicio permitirá acceder a diversos puntos culturales, tales como el Parque Quinta Normal, el Museo Nacional de Historia Natural, el Museo de Arte Contemporáneo, el Museo Nacional de Bellas Artes, el Palacio Pereira, la Plaza de Armas, el Museo Histórico Nacional y el sector de Bellas Artes, entre otros.

Por otro lado, Red Movilidad ofrece distintos recorridos de buses que llegan de manera habitual a los principales museos y espacios patrimoniales, tales como:

