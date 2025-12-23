Navidad: ¿Cómo seguir en tiempo real el recorrido del Viejito Pascuero?

El Viejito Pascuero recorre distintos continentes y estaciones, enfrentando el frío y las altas temperaturas. ¿Cómo seguir su rastro esta Navidad? Revisa aquí las plataformas que permiten rastrear su recorrido en tiempo real y conocer todos los detalles de su viaje.

El Viejito Pascuero recorre distintas partes del mundo a bordo de su trineo para entregar regalos a niños y niñas y llevar alegría en Navidad.

Pero ¿cómo se puede seguir su recorrido durante la noche del 24 de diciembre? Sus pasos pueden seguirse en tiempo real a través de la plataforma Santa Tracker.

Este sitio, desarrollado por Google, permite conocer el trayecto de Santa Claus antes y durante la Noche de Pascua. Además, entrega datos como su ubicación exacta, los kilómetros recorridos y la cantidad de regalos repartidos.

Otra alternativa para rastrear al Viejito Pascuero es NORAD Tracks Santa, una iniciativa del Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte.

Esta plataforma permite seguir el recorrido de Santa Claus desde el Polo Norte a través de su sitio web o mediante la aplicación disponible para dispositivos iOS y Android.