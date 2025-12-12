Mineduc inicia el proceso 2026 “Anótate en la Lista”: Revisa el calendario de postulación por región

La plataforma garantiza la transparencia en las listas de espera y notifica a las familias con un plazo de dos días hábiles para confirmar la vacante.

El Ministerio de Educación (Mineduc) comenzó el miércoles 10 de diciembre el proceso de solicitudes fuera de plazo para vacantes del año escolar 2026, utilizando la herramienta “Anótate en la Lista”. Esta instancia está destinada inicialmente a alumnos repitentes, marcando el inicio formal del periodo de regularización para el próximo año.

“Anótate en la Lista” es la herramienta digital oficial creada para reemplazar el antiguo registro público presencial que se realizaba directamente en los establecimientos. Impulsada por el Mineduc, esta plataforma permite a las familias solicitar cupos en establecimientos públicos y particulares subvencionados una vez finalizado el proceso de matrículas del Sistema de Admisión Escolar (SAE).

La herramienta digital permitirá que el registro público de listas de esperas de forma presencial sea transparente y por orden de llegada, otorgando a cada familia información sobre su posición en tiempo real y notificaciones sobre los cupos postulados.

Calendario “Anótate en la Lista” y Proceso de regularización

10 de diciembre: inicio el proceso exclusivo para repitentes.

15 de diciembre: Para establecimientos de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo y Valparaíso

17 de diciembre: Para establecimientos de O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes.

19 de diciembre: Para establecimientos de Región Metropolitana.

Asignación de Vacantes por “Anótate en la Lista”

Cuando un establecimiento asigna una vacante a través del sistema “Anótate en la Lista”, el apoderado es informado de forma automática. Sin embargo, el proceso no se limita a un solo canal: el establecimiento debe contactar telefónicamente al apoderado y reenviar los correos electrónicos si no obtiene una respuesta. Una vez notificada, la familia dispone de un plazo de dos días hábiles para responder al centro educativo y confirmar o rechazar la vacante ofrecida.

Para más detalles sobre el proceso se encuentran los canales de Admisión Escolar y la web de MINEDUC