Metro de Santiago lanza concurso de fotografía: ¿Cómo participar?

Un jurado integrado por representantes del arte, la fotografía y el urbanismo seleccionará 26 imágenes ganadoras. Revisa los requisitos, premios y más.

Metro de Santiago anunció un concurso de fotografía a propósito de su aniversario número 50.

En concreto, el Concurso de Fotografía Intercomunal “50 años de historias” busca plasmar, a través de la mirada ciudadana, cómo la Línea 1 “se conecta con la vida urbana, los barrios y las personas“.

El fin es invitar a reflexionar sobre el rol e identidad de Metro en la ciudad, bajo la temática “50 años de historias, presente y futuro de la Línea 1”, a través de imágenes que destaquen la vida cotidiana en sus entornos.

Un jurado integrado por representantes del arte, la fotografía y el urbanismo elegirá 26 imágenes ganadoras, que serán parte de una exposición pública de seis meses en andenes de la Línea 1 y en el sitio web de Metro.

¿Quiénes pueden participar?

Podrán participar todas las personas mayores de 18 años .

No es necesario ser fotógrafo profesional.

Se debe enviar una fotografía original tomada con celular, en formato horizontal (JPG), en color o blanco y negro.

¿Cómo participar y hasta cuándo?