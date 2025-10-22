Metro de Santiago lanza concurso de fotografía: ¿Cómo participar?
Por CNN Chile
22.10.2025 / 11:42
Un jurado integrado por representantes del arte, la fotografía y el urbanismo seleccionará 26 imágenes ganadoras. Revisa los requisitos, premios y más.
Metro de Santiago anunció un concurso de fotografía a propósito de su aniversario número 50.
En concreto, el Concurso de Fotografía Intercomunal “50 años de historias” busca plasmar, a través de la mirada ciudadana, cómo la Línea 1 “se conecta con la vida urbana, los barrios y las personas“.
El fin es invitar a reflexionar sobre el rol e identidad de Metro en la ciudad, bajo la temática “50 años de historias, presente y futuro de la Línea 1”, a través de imágenes que destaquen la vida cotidiana en sus entornos.
Un jurado integrado por representantes del arte, la fotografía y el urbanismo elegirá 26 imágenes ganadoras, que serán parte de una exposición pública de seis meses en andenes de la Línea 1 y en el sitio web de Metro.
¿Quiénes pueden participar?
- Podrán participar todas las personas mayores de 18 años.
- No es necesario ser fotógrafo profesional.
- Se debe enviar una fotografía original tomada con celular, en formato horizontal (JPG), en color o blanco y negro.
¿Cómo participar y hasta cuándo?
- Las imágenes con las características establecidas deberán enviarse al correo relacioncomunidad@metro.cl.
- En el correo se deberá indicar el nombre completo, teléfono de contacto y estación donde fue tomada la foto.
- En caso de que la fotografía incluya personas reconocibles, se deberá adjuntar su autorización, disponible en las bases del concurso.
- El plazo de postulación estará abierto hasta el 27 de octubre de 2025.