“Lo más parecido a la magia”: lockers inteligentes transforman la forma de retirar compras online en todo Chile

Retirar una compra online en menos de 10 segundos y en el horario que mejor calce con la rutina diaria ya es una realidad en todas las regiones del país. Los lockers inteligentes se consolidan como la alternativa más conveniente para los compradores, especialmente en fechas como el próximo Black Sale 2026.

Desde el lunes 30 de marzo hasta el domingo 5 de abril se realizará una nueva edición del Black Sale, uno de los eventos más relevantes del comercio electrónico en el primer semestre, con la participación de más de 100 marcas y descuentos de hasta un 70%. En este contexto, soluciones que simplifican la experiencia de compra están tomando cada vez más protagonismo.

Una de ellas son las Entregas Fuera de Casa, un sistema que ha sido impulsado en Chile por Blue Express, que ya cuenta con más de 3.000 puntos de retiro y cerca de 500 lockers inteligentes, más de la mitad ubicados en regiones, y que permiten a las personas retirar sus compras en tan solo segundos, de forma segura y en lugares cercanos a su vida cotidiana, como estaciones de servicio y supermercados. El proceso es muy simple y el retiro se completa en menos de 10 segundos: una vez que la compra está disponible, el usuario recibe un código PIN o QR en su correo electrónico. Luego, solo debe ingresarlo o escanearlo en el locker para que el casillero se abra

automáticamente. Este es un proceso muy rápido y que muchos describen como “lo más parecido a la magia”.

Además de su tecnología, el atractivo de esta solución está en su capacidad de adaptarse a la vida diaria de las personas: permite retirar compras camino al trabajo, al volver a casa o incluso durante el fin de semana, sin depender de horarios de despacho ni de la presencia en el domicilio. De hecho, estos lockers ya están disponibles 24/7 en estaciones de servicio Copec y supermercados Unimarc, a lo largo de todo Chile.

Durante sus primeros meses de operación, más de 173 mil personas ya han utilizado lockers inteligentes para retirar sus compras, reflejando una creciente preferencia por alternativas más autónomas y flexibles en el e-commerce.

“De cara a eventos como el Black Sale, reforzamos nuestra operación a nivel nacional y seguimos ampliando soluciones como los lockers inteligentes, que permiten entregar mayor flexibilidad a las personas y adaptarnos mejor a sus necesidades”, señala Olivier Paccot, gerente general de Blue Express.

Pensados para adaptarse al ritmo de las personas, los lockers inteligentes están cambiando la forma de retirar compras online. Este Black Sale será una buena oportunidad para que más clientes los prueben y experimenten una alternativa más flexible y sin complicaciones.