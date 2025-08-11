Lluvia de estrellas Perseidas en Chile: ¿Cuándo es el peak en que se podrán ver hasta 100 meteoros por hora?
Por CNN Chile
11.08.2025 / 11:03
Conocida por sus meteoros brillantes y veloces, esta lluvia alcanza su punto máximo cada agosto. Revisa los detalles.
La lluvia de estrellas Perseidas es uno de los fenómenos astronómicos más impresionantes y populares del año, y este 2025 podrá observarse también desde Chile.
Conocida por sus meteoros brillantes y veloces, esta lluvia alcanza su punto máximo cada agosto, ofreciendo un verdadero espectáculo natural para los amantes del cielo.
¿Cuándo es la lluvia de estrellas Perseidas?
- Según Meteored, la lluvia de Perseidas estará activa hasta el domingo 24 de agosto.
- Sin embargo, el peak de actividad está programado entre la noche del martes 12 y la madrugada del miércoles 13 de agosto, con tasas de entre 50 y 100 meteoros por hora.
¿Qué es la lluvia de estrellas Perseidas?
- Las Perseidas son una lluvia de meteoros que ocurre cuando la Tierra atraviesa los restos de polvo y partículas que deja el cometa Swift-Tuttle en su órbita alrededor del Sol.
- Al entrar en contacto con la atmósfera terrestre, estos fragmentos se desintegran y producen destellos luminosos, los que se conocen como “estrellas fugaces”.
- Se les llama Perseidas porque parecen provenir de la constelación de Perseo, visible en el cielo nocturno durante esta época del año.