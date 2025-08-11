Lluvia de estrellas Perseidas en Chile: ¿Cuándo es el peak en que se podrán ver hasta 100 meteoros por hora?

Conocida por sus meteoros brillantes y veloces, esta lluvia alcanza su punto máximo cada agosto. Revisa los detalles.

La lluvia de estrellas Perseidas es uno de los fenómenos astronómicos más impresionantes y populares del año, y este 2025 podrá observarse también desde Chile.

Conocida por sus meteoros brillantes y veloces, esta lluvia alcanza su punto máximo cada agosto, ofreciendo un verdadero espectáculo natural para los amantes del cielo.

¿Cuándo es la lluvia de estrellas Perseidas?

estará activa hasta el domingo 24 de agosto . Según Meteored , la lluvia de Perseidas

Sin embargo, el peak de actividad está programado entre la noche del martes 12 y la madrugada del miércoles 13 de agosto, con tasas de entre 50 y 100 meteoros por hora.

¿Qué es la lluvia de estrellas Perseidas?