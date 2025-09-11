¿Lloverá en Santiago durante Fiestas Patrias? Revisa el pronóstico para la Región Metropolitana

El tiempo juega un rol clave para las actividades dieciocheras, por lo que los pronósticos meteorológicos generan gran expectación. Revisa los detalles.

Con las Fiestas Patrias a la vuelta de la esquina, una de las grandes inquietudes de los chilenos es cómo estará el clima durante los días de celebración.

El tiempo juega un rol clave para las actividades tradicionales, desde las fondas hasta los asados familiares, y por eso los pronósticos meteorológicos generan gran expectación.

Los expertos han comenzado a adelantar sus proyecciones y muchos esperan que estas definan si el “18” se vivirá bajo el sol, con frío o incluso con lluvia en la Región Metropolitana.

¿Cómo estará el clima en Santiago durante Fiestas Patrias?

De acuerdo con el portal Meteored, en la antesala de las Fiestas Patrias el tiempo en Santiago se perfila estable y primaveral. Entre el 15 y 16 predominarán los cielos despejados, con máximas que rondarán los 23 a 24 °C y desde el 17 en adelante las temperaturas bajarán a rangos normales de la estación —18 a 20 °C— junto con un aumento de nubosidad.

Sin embargo, el 18 y 19 podrían marcar un cambio: los principales modelos meteorológicos, tanto el europeo (ECMWF) como el estadounidense (GFS), coinciden en la posible llegada de un sistema frontal entre el 18 y 20, lo que dejaría chubascos aislados en la capital, especialmente entre la noche del viernes 19 y la mañana del sábado 20.

En resumen, todo apunta a unas Fiestas Patrias en Santiago con un clima agradable y acorde a la época, aunque con la opción de lluvias débiles hacia el fin de semana largo. De todas formas, los especialistas recomiendan estar atentos a las actualizaciones de los próximos días para coordinar de mejor manera las actividades dieciocheras.