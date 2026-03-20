Servicios otoño

Llegó el equinoccio de otoño: ¿Qué significa y hasta cuándo dura?

Por CNN Chile

20.03.2026 / 18:01

{alt}

Con la llegada del equinoccio de otoño, se prevén días más cortos y temperaturas más frías en el país.

Este viernes 20 de marzo a las 11:47 (UTC-3) se produjo el equinoccio de otoño, finalizando con la temporada de verano.

Este fenómeno astronómico se produce porque la Tierra se inclina en un ángulo de 23,5°, lo que provoca que el eje no se incline ni hacia el Sol ni en su contra.

Este evento, además, marca el inicio del otoño, con la llegada de temperaturas más bajas, días más cortos y noches más largas. 

Equinoccio de Otoño 20 de marzo 2026 de Armada de Chile Directemar

Equinoccio de otoño 20 de marzo 2026/Armada de Chile Directemar

A ello se suma que las horas de sol serán más cortas desde el 4 de abril, fecha en que se deberá cambiar la hora del reloj en Chile.

Cabe recalcar que el equinoccio de otoño se extenderá hasta el 21 de junio, cuando llegue el equinoccio de invierno.

Por otro lado, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) informó que se pronostican lluvias para este fin de semana en la zona centro del país.

Debido al ingreso del sistema frontal, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó alerta temprana preventiva para 10 comunas de la Región Metropolitana por pronóstico de precipitaciones y tormentas eléctricas.

DESTACAMOS

Negocios "Es problemático": Ignacio Briones cuestiona el concepto de "gobierno de emergencia" de Kast e insta a realizar reformas estructurales

LO ÚLTIMO

País Director del INDH y aplicación de normas humanitarias a internos terminales de Punta Peuco: “Es una discusión válida”
Empresarios son condenados por administración desleal: Negocio decía relación con venta de terrenos de un club de tenis
Municipalidad de Zapallar, Conaf y ONG impulsan restauración ecológica en Isla Cachagua para proteger al pingüino de Humboldt
BTS regresa con el concierto más grande de la historia de Corea: 260.000 fans celebran el "regreso del siglo" en el Palacio Gyeongbokgung
Policía israelí agrede a periodistas en Jerusalén y fractura muñeca de productora de CNN
UDI descarta "pautear” al Presidente Kast y llama al oficialismo a "rechazar" candidatura de Bachelet a la Secretaría General de la ONU