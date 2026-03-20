Llegó el equinoccio de otoño: ¿Qué significa y hasta cuándo dura?

Con la llegada del equinoccio de otoño, se prevén días más cortos y temperaturas más frías en el país.

Este viernes 20 de marzo a las 11:47 (UTC-3) se produjo el equinoccio de otoño, finalizando con la temporada de verano.

Este fenómeno astronómico se produce porque la Tierra se inclina en un ángulo de 23,5°, lo que provoca que el eje no se incline ni hacia el Sol ni en su contra.

Este evento, además, marca el inicio del otoño, con la llegada de temperaturas más bajas, días más cortos y noches más largas.

A ello se suma que las horas de sol serán más cortas desde el 4 de abril, fecha en que se deberá cambiar la hora del reloj en Chile.

Cabe recalcar que el equinoccio de otoño se extenderá hasta el 21 de junio, cuando llegue el equinoccio de invierno.

Por otro lado, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) informó que se pronostican lluvias para este fin de semana en la zona centro del país.

Debido al ingreso del sistema frontal, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó alerta temprana preventiva para 10 comunas de la Región Metropolitana por pronóstico de precipitaciones y tormentas eléctricas.