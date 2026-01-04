Ley 40 Horas: ¿En qué año termina la reducción de la jornada laboral en Chile?

La ley comenzó a aplicarse el 26 de abril de 2024, cuando la jornada laboral bajó de 45 a 44 horas semanales. Desde entonces, el proceso contempla reducciones escalonadas cada dos años.

La Ley 40 Horas continúa avanzando en su implementación gradual y este 2026 traerá una nueva reducción en la jornada laboral semanal. Sin embargo, todavía restan algunos años para que el país alcance oficialmente la jornada de 40 horas.

La normativa, impulsada durante el gobierno del Presidente Gabriel Boric, tiene como objetivo disminuir progresivamente las horas de trabajo sin afectar las remuneraciones de los trabajadores.

¿Cómo ha sido la reducción de la jornada laboral?

La ley comenzó a aplicarse el 26 de abril de 2024, cuando la jornada laboral bajó de 45 a 44 horas semanales. Desde entonces, el proceso contempla reducciones escalonadas cada dos años.

El cronograma oficial es el siguiente:

Abril de 2024: reducción de 45 a 44 horas semanales.

reducción de 45 a 44 horas semanales. Abril de 2026: reducción de 44 a 42 horas semanales.

reducción de 44 a 42 horas semanales. Abril de 2028: reducción final de 42 a 40 horas semanales.

¿Cuándo se alcanzan las 40 horas laborales?

De acuerdo con el calendario establecido por la ley, será en el año 2028 cuando se complete la reducción total de la jornada laboral, permitiendo que todos los trabajadores del país tengan una jornada ordinaria máxima de 40 horas semanales.

Puntos clave de la Ley 40 Horas