ISP entrega recomendaciones para la compra de cosméticos para disfrazarse en Halloween

Por CNN Chile

23.10.2025 / 15:22

El organismo llamó a la población a comprar este tipo de productos en el comercio formal.

Ad portas de una nueva celebración de Halloween, el Instituto de Salud Pública (ISP) entregó recomendaciones a la población para la compra responsable de cosméticos para disfrazarse.

El organismo recordó que es el “encargado del registro sanitario de estos productos para adultos, niños y niñas, garantizando su seguridad y calidad” y que “el maquillaje infantil no es un juguete y debido a que la piel de los niños y niñas es más sensible y permeable que la de los adultos, debe cumplir exigentes requisitos y condiciones para ser autorizado”.

Esto, ya que los productos que se ofrecen en el mercado contienen diferentes colorantes, por lo que recomendó “probar el maquillaje antes de usarlo, poniendo una pequeña cantidad en el brazo de la persona que lo va a usar”.

En esa línea, el ISP llamó a no utilizar productos si estos produjeron enrojecimiento, hinchazón o irritación en la zona donde se aplicó, ya que se podría tratar de una reacción alérgica provocada por algún componente del producto.

“Si el rótulo o etiqueta del producto señala ‘no usar en el contorno de los ojos’ se debe respetar la indicación para evitar reacciones no deseadas. El envase de productos cosméticos de uso infantil, además de detallar sus ingredientes, debe señalar expresamente ‘permitido su uso en niños menores de 6 años'”, añadieron.

También llamaron a comprar este tipo de productos en el comercio formal.

De ese modo, es importante “leer detenidamente las instrucciones de uso, indicaciones, advertencias, precauciones y condiciones de almacenamiento del producto”.

