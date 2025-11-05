Hoy hay superluna: ¿Qué es y a qué hora se podrá ver en Chile?

Este fenómeno promete un espectáculo luminoso visible desde gran parte del país. Revisa los detalles.

Esta noche el cielo tendrá un protagonista especial: una superluna, un fenómeno que promete un espectáculo luminoso visible desde gran parte del país.

Este fenómeno astronómico marcará uno de los eventos más llamativos del calendario lunar de este año. ¿En qué consiste y a qué hora se podrá ver desde Chile?

¿Qué es la superluna?

En sus redes sociales, el destacado astrónomo y académico José Maza explicó que “ la luna va a estar cerca del perigeo , que es el punto más cercano a la Tierra y, por lo tanto, veremos más grande ”.

Detalló que la superluna "de octubre, la de este mes y la de diciembre están catalogadas así porque cuando la luna está cerca de la tierra, dura como tres meses. Ya después, la luna llena va a estar cada vez más lejos del perigeo, por lo que no tendremos más superluna, y en 5 meses más habrá una mini luna".

¿A qué hora se podrá ver la superluna desde Chile?

El mejor momento para ver la superluna será cuando se oculte el sol, mirando hacia el este, antes de las 20:00 horas.