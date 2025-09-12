Hoy comenzó el pago de hasta $82.181 por alumno: Revisa con tu RUT si te corresponde el Bono Logro Escolar 2025

El objetivo de este beneficio estatal es premiar el esfuerzo y la excelencia académica de las y los estudiantes. Revisa todos los detalles.

Este viernes 12 de septiembre comenzó el pago del Bono Logro Escolar 2025, aporte económico destinado a alumnos con buenas notas.

El objetivo de este beneficio estatal es premiar el esfuerzo y la excelencia académica de las y los estudiantes a lo largo de todo el país.

Se trata de un aporte que se entrega de forma automática a quienes cumplan con los distintos requisitos, por lo que no requiere postulación.

¿Cómo se paga el Bono Logro Escolar 2025?

El Bono Logro Escolar se entrega por depósito en la CuentaRUT de BancoEstado a nombre de cada cobrador asignado.

¿Cuánto dinero se da por el Bono Logro Escolar 2025?

El Bono Logro Escolar 2025 corresponde a $82.181 para estudiantes dentro del primer 15% de mejor rendimiento de su promoción y $49.310 para quienes se encuentren dentro del segundo 15% de mejor rendimiento de su promoción.

Los requisitos para obtener el Bono Logro Escolar

Tener hasta 24 años.

Pertenecer al 30% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares, al 31 de marzo del año inmediatamente anterior a aquel en que se pague el bono.

Cursar entre 5º básico y 4º medio, durante el año inmediatamente anterior.

Estar en el 30% de mejor rendimiento académico de tu promoción o grupo de egreso durante el año anterior.

Haber asistido a establecimientos de enseñanza básica o media, reconocidos por el Ministerio de Educación (Mineduc).

Revisar con tu RUT si recibes el Bono Logro Escolar