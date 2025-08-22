Servicios familias de acogidas

Hay más de 700 niños y niñas esperando: ¿Cuáles son los requisitos para ser una familia de acogida?

Por CNN Chile

22.08.2025 / 10:28

En Chile, cientos son los niños y niñas de entre 0 y 3 años que deberían estar en familias de acogida, pero que permanecen en residencias.

Cada año, cientos de niños y niñas en Chile deben dejar su hogar de origen por decisión de un tribunal y necesitan un espacio donde recibir cuidado y protección mientras se resuelve su situación definitiva.

Es en este contexto que surgen las familias de acogida, que cumplen un rol clave al abrir sus puertas de manera temporal y entregarles un entorno más cercano y afectuoso que el de una institución.

Sin embargo, la realidad muestra un escenario preocupante: actualmente hay más de 700 niños y niñas de entre 0 y 3 años que deberían estar en familias de acogida, pero que permanecen en residencias.

¿Cuáles son los requisitos para ser familia de acogida en Chile?

  • Ser mayor de edad.
  • No tener antecedentes penales.
  • No estar inhabilitado para trabajar con lactantes, niños, niñas y adolescentes.
  • No es necesario estar casada o casado ni tener hijos o hijas para ser familia de acogida.

¿Cómo postular para ser familia de acogida?

  • Para ser familia de acogida es necesario pasar por un proceso de postulación, evaluación y formación.
  • Los participantes reciben asesoría y acompañamiento de un equipo de profesionales especializados.
  • Si quieres inscribirte para ser familia de acogida o buscas más información al respecto, debes hacerlo a través del sitio del Servicio de Protección Social.

