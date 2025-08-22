Hay más de 700 niños y niñas esperando: ¿Cuáles son los requisitos para ser una familia de acogida?

En Chile, cientos son los niños y niñas de entre 0 y 3 años que deberían estar en familias de acogida, pero que permanecen en residencias.

Cada año, cientos de niños y niñas en Chile deben dejar su hogar de origen por decisión de un tribunal y necesitan un espacio donde recibir cuidado y protección mientras se resuelve su situación definitiva.

Es en este contexto que surgen las familias de acogida, que cumplen un rol clave al abrir sus puertas de manera temporal y entregarles un entorno más cercano y afectuoso que el de una institución.

Sin embargo, la realidad muestra un escenario preocupante: actualmente hay más de 700 niños y niñas de entre 0 y 3 años que deberían estar en familias de acogida, pero que permanecen en residencias.

¿Cuáles son los requisitos para ser familia de acogida en Chile?

Ser mayor de edad.

No tener antecedentes penales.

No estar inhabilitado para trabajar con lactantes, niños, niñas y adolescentes.

No es necesario estar casada o casado ni tener hijos o hijas para ser familia de acogida.

¿Cómo postular para ser familia de acogida?