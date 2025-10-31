Halloween: Consejos para una festividad segura para las mascotas

El llamado es a disfrutar con responsabilidad y a cuidar a los animales de compañía.

En el marco de una nueva celebración de Halloween este 31 de octubre, las autoridades entregaron recomendaciones para evitar peligros para las mascotas.

Y es que si bien puede tratarse de una festividad entretenida para las peroneas, a veces puede ser estresante para los animales de compañía.

Ruidos fuertes, disfraces o máscaras, las luces y el constante ir y venir de la gente podría causarles miedo o ansiedad.

A ello se suman los dulces de Halloween, que podrían ser tóxicos para las mascotas si los ingieren.

Consejos para un Halloween seguro para las mascotas