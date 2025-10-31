Servicios halloween

Halloween: Consejos para una festividad segura para las mascotas

Por CNN Chile

31.10.2025 / 11:50

El llamado es a disfrutar con responsabilidad y a cuidar a los animales de compañía.

En el marco de una nueva celebración de Halloween este 31 de octubre, las autoridades entregaron recomendaciones para evitar peligros para las mascotas.

Y es que si bien puede tratarse de una festividad entretenida para las peroneas, a veces puede ser estresante para los animales de compañía.

Ruidos fuertes, disfraces o máscaras, las luces y el constante ir y venir de la gente podría causarles miedo o ansiedad.

A ello se suman los dulces de Halloween, que podrían ser tóxicos para las mascotas si los ingieren.

Consejos para un Halloween seguro para las mascotas

  • Mantener a las mascotas en un lugar tranquilo en caso de recibir visitas
  • Evitar darles dulces o disfrazarlos
  • Las mascotas deben estar inscritas en el Registro Nacional de Mascotas y contar con una placa de identificación para facilitar su búsqueda en caso de extravío
  • Cuidar que no se acerquen a decoraciones con cables o luces eléctricas
  • Tener atención con los gatos de color negro, ya que durante estas fechas son especialmente vulnerables.

