Halloween: Consejos para una festividad segura para las mascotas
Por CNN Chile
31.10.2025 / 11:50
El llamado es a disfrutar con responsabilidad y a cuidar a los animales de compañía.
En el marco de una nueva celebración de Halloween este 31 de octubre, las autoridades entregaron recomendaciones para evitar peligros para las mascotas.
Y es que si bien puede tratarse de una festividad entretenida para las peroneas, a veces puede ser estresante para los animales de compañía.
Ruidos fuertes, disfraces o máscaras, las luces y el constante ir y venir de la gente podría causarles miedo o ansiedad.
A ello se suman los dulces de Halloween, que podrían ser tóxicos para las mascotas si los ingieren.
Consejos para un Halloween seguro para las mascotas
- Mantener a las mascotas en un lugar tranquilo en caso de recibir visitas
- Evitar darles dulces o disfrazarlos
- Las mascotas deben estar inscritas en el Registro Nacional de Mascotas y contar con una placa de identificación para facilitar su búsqueda en caso de extravío
- Cuidar que no se acerquen a decoraciones con cables o luces eléctricas
- Tener atención con los gatos de color negro, ya que durante estas fechas son especialmente vulnerables.