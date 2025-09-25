Habrá varias papeletas: ¿Qué se vota exactamente en las elecciones de noviembre?
Por CNN Chile
25.09.2025 / 10:28
El próximo 16 de noviembre, la ciudadanía será convocada nuevamente a las urnas para participar en un proceso electoral donde se deberán elegir diversos cargos.
De acuerdo con el Servicio Electoral (Servel), un total de 15.779.102 personas están habilitadas para votar en las elecciones, las cuales, además, tienen carácter de voto obligatorio.
Con más de 15 millones de personas habilitadas para sufragar y el voto obligatorio vigente, estas elecciones marcarán el inicio de un nuevo ciclo político. Pero, ¿qué cargos se renuevan y qué está en juego?
¿Qué se vota en las elecciones de noviembre?
- En las próximas elecciones del 16 de noviembre de 2025, se elegirá el cargo de presidente de la República. Además, se votarán senadores y diputados.
¿Cómo será la elección presidencial?
- El presidente será elegido o elegida por votación directa.
- Si ningún candidato obtiene más de la mitad de los sufragios válidamente emitidos, se realizará una segunda votación.
- La segunda vuelta, si corresponde, se realizaría el próximo domingo 14 de diciembre.
¿Qué regiones eligen senadores el 16 de noviembre?
- Región de Arica y Parinacota
- Región de Tarapacá
- Región de Atacama
- Región de Valparaíso
- Región del Maule
- Región de La Araucanía
- Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo
¿Cómo es la elección de diputados en noviembre?
- Los diputados y diputadas serán elegidos/as por votación directa en sus respectivos distritos electorales.
- La Cámara de Diputados se renueva en todo el país en cada elección y el mandato dura cuatro años.
¿Cuándo se conocerán los vocales de mesa?
- Según el calendario del Servel, la nómina de vocales de mesa para la elección de noviembre será publicada el próximo sábado 25 de octubre.
- Se podrá revisar en el ya clásico sitio Consulta.servel.cl.