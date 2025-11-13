Habrá locales en más de 60 países: ¿Cómo funcionará el voto en el extranjero para esta elección presidencial?
Por CNN Chile
13.11.2025 / 11:30
Las chilenas y chilenos con domicilio electoral en el exterior podrán votar de forma voluntaria en estas elecciones presidenciales. Revisa los detalles.
Con las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025 a la vuelta de la esquina, miles de chilenos residentes en el extranjero también se preparan para participar en el proceso.
Su participación se realizará a través de un sistema especialmente habilitado para los residentes en el exterior, que les permitirá ejercer su derecho a voto desde distintos países.
Elecciones 2025: ¿Cómo votarán los chilenos en el extranjero?
- Las chilenas y chilenos que cuentan con domicilio electoral en el exterior podrán votar de forma voluntaria en estas elecciones presidenciales del 16 de noviembre y en la eventual segunda votación, presupuestada para el 14 de diciembre.
- Las circunscripciones electorales en el exterior están ubicadas en los cinco continentes y son publicadas por Servel al igual que los locales de votación en cada una de ellas.
- Para las elecciones presidenciales y la eventual segunda votación, el padrón electoral alcanza a 160.935 electores, distribuidos en 427 mesas y 119 locales de votación en 65 países.
¿Qué requisitos deben cumplir las chilenas y chilenos que viven en el extranjero para poder votar?
- Ser ciudadano chileno.
- Tener más de 18 años.
- Tener su cédula de identidad o pasaporte, documentos los cuales podrán estar vencidos hasta 12 meses antes de la elección presidencial.
- Cumplir con el requisito de avecindamiento (la Constitución establece que el elector deberá haber estado avecindado en Chile por más de un año, lo que será certificado por Policía Internacional, de la Policía de Investigaciones de Chile).