Habrá locales en más de 60 países: ¿Cómo funcionará el voto en el extranjero para esta elección presidencial?

Las chilenas y chilenos con domicilio electoral en el exterior podrán votar de forma voluntaria en estas elecciones presidenciales. Revisa los detalles.

Con las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025 a la vuelta de la esquina, miles de chilenos residentes en el extranjero también se preparan para participar en el proceso.

Su participación se realizará a través de un sistema especialmente habilitado para los residentes en el exterior, que les permitirá ejercer su derecho a voto desde distintos países.

Elecciones 2025: ¿Cómo votarán los chilenos en el extranjero?

Las chilenas y chilenos que cuentan con domicilio electoral en el exterior podrán votar de forma voluntaria en estas elecciones presidenciales del 16 de noviembre y en la eventual segunda votación, presupuestada para el 14 de diciembre.

Las circunscripciones electorales en el exterior están ubicadas en los cinco continentes y son publicadas por Servel al igual que los locales de votación en cada una de ellas.

Para las elecciones presidenciales y la eventual segunda votación, el padrón electoral alcanza a 160.935 electores, distribuidos en 427 mesas y 119 locales de votación en 65 países.

¿Qué requisitos deben cumplir las chilenas y chilenos que viven en el extranjero para poder votar?