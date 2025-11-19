GES cubrirá tratamiento para dejar de fumar: ¿Desde cuándo y a quiénes va dirigido?

Desde el Minsal destacaron que esta inclusión “busca garantizar el acceso equitativo y efectivo".

El tabaquismo sigue siendo uno de los principales problemas de salud pública en Chile.

Esto es solo porque el 63,9% de los fumadores declara querer dejarlo —según la encuesta ENCAVI 2023-2024—, sino también porque está asociado a enfermedades graves como el cáncer de pulmón, que registra cerca de 4.300 nuevos diagnósticos cada año.

Ante este escenario, el sistema de salud sumará una nueva herramienta para apoyar a quienes buscan dejar atrás el tabaco. Se trata de la incorporación del tratamiento para dejar de fumar al Plan GES, que llega como un nuevo problema de salud, el N°90, e incluye acompañamiento psicológico y terapia farmacológica.

Cuando se anunció esta inclusión, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, destacó que “que el GES N° 90 sea para la cesación del tabaquismo es sumamente significativo porque completa nuestras políticas públicas sobre el tabaco, brindando ayuda a quienes quieren dejar de fumar”.

Por su parte, esta semana, Celso Muñiz, encargado de la Oficina de Prevención del Consumo del Tabaco del Minsal, sostuvo que “la inclusión de la cesación de tabaco busca garantizar el acceso equitativo y efectivo para dejar de consumir tabaco, y estos tratamientos efectivos son farmacológicos, que dan un apoyo muy importante, y también un apoyo más psicosocial o de terapias psicológicas individuales o grupales”.

Tratamiento para dejar de fumar: ¿A quiénes va dirigido?

Desde el 1 de diciembre de 2025 para personas mayores de 25 años.