Fuerza Aérea busca trabajadores para el nuevo Centro Espacial Nacional: Algunos sueldos superan los $2 millones

Por CNN Chile

02.01.2026 / 11:55

La institución abrió vacantes tanto para niveles profesionales como técnicos. Revisa los detalles.

La Fuerza Aérea de Chile abrió un proceso de selección de personal para integrar el Centro Espacial Nacional (CEN), ubicado en la comuna de Cerrillos.

La convocatoria es para diversas áreas operativas, técnicas y administrativas del recinto, contemplando vacantes tanto para niveles profesionales como técnicos.

Buscan personas para los cargos de community manager, ingeniero operador y asesor jurídico, entre otros, con sueldos que pueden superar los $3 millones (astrónomo).

“Esta es una oportunidad única para formar parte del primer ecosistema espacial de Chile, permitiendo a los seleccionados contribuir directamente al desarrollo científico y tecnológico nacional desde una infraestructura de clase mundial”, señalaron desde la FACh.

Recalcaron que el proceso “busca conformar el equipo multidisciplinario necesario no solo para la operación satelital, sino también para el funcionamiento de los nuevos laboratorios de fabricación de microsatélites y el centro de procesamiento de datos espaciales“.

¿Dónde se puede postular y hasta cuándo?

  • Las postulaciones se recibirán a través del portal web trabajando.com, permaneciendo abierto el periodo de recepción de antecedentes desde el 30 de diciembre hasta el 8 de enero.

